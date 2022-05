Europa alcanza 67 casos de viruela del mono; “no se propaga fácilmente”, dice ECDC

Madrid, 23 de mayo (Europa Press).- El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados hasta el momento 67 casos de viruela del mono en nueve países europeos: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia.

Sin embargo, apuntan al sexo como principal responsable de la transmisión: “El predominio de los casos de viruela del mono diagnosticados entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y la naturaleza de las lesiones que se presentan en algunos casos sugieren que la transmisión se produjo durante las relaciones sexuales”.

#JustPublished!

Rapid Risk Assesment on the #monkeypox multi-country outbreak.

Full details in the thread below and the report:https://t.co/fIRfGdraMP https://t.co/RIsTRgVgRQ

— ECDC (@ECDC_EU) May 23, 2022