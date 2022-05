Científicos hallan un prometedor componente que inhibe células cancerosas en corales

Londres, 23 may (EFE).- Un equipo estadounidense de científicos ha descubierto que un tipo de coral blando común en la costa de Florida fabrica un componente químico al que se atribuyen propiedades contra el cáncer, han informado en un comunicado.

Su estudio, publicado en la revista Nature Chemical Biology, es un paso adelante para llegar un día a producir ese compuesto, la eleucerobina, en el laboratorio, señalan.

Durante los años se trató en vano de encontrar fuentes suficientes del químico que permitieran el desarrollo de fármacos, y su recreación en el laboratorio era imposible sin saber cómo se sintetiza en la naturaleza, apuntan los expertos.

(2/3) In one study, @EricSchmidtLab identified coral terpene cyclases that produce eunicellane, with the sequences and distribution of related cyclase genes indicating a potential ancient origin. https://t.co/vdJnmu4Qzx

