Sheinbaum rechaza a Monreal: “No va con estatutos” de Morena que INE haga primarias

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la propuesta del Senador Ricardo Monreal para que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) quien decida al candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024.

Sheinbaum justificó su ausencia en el Gobierno de la CdMx con su participación en actos de campaña de los candidatos de Morena por la gubernatura de seis estados en las elecciones del próximo 5 de junio.

“Estamos haciendo este apoyo a nuestros candidatos, candidatas de el movimiento, utilizamos los fines de semana, pedimos los permisos adecuados para poder hacer estos eventos”, argumentó.

El coordinador de los senadores de Morena informó el domingo que solicitará la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso interno de selección de la candidatura presidencial de 2024.

“Yo no creo en las encuestas, debo decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento”, expuso al ser cuestionado durante la clausura de la exposición Zacatecas, Tierra de Artistas en la Vieja Casona Xicoténcatl.