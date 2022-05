Córdova insiste en que no se necesita Reforma Electoral “si es para cobrar venganza”

El titular del INE afirmó que no es necesaria una Reforma Electoral, pero no descartó que se necesiten realizar cambios.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso que una Reforma Electoral que surge para cobrar venganzas o explayar rencores no vale la pena.

“Si una reforma es para cobrar venganzas, para hacerla a partir de filias y fobias o para digamos explayar los rencores, entiendo que hay mucha gente que vive de rencores, pues no vale la pena”, señaló en su participación en la mesa de discusión “¿Es necesaria una nueva reforma electoral en México?”.

Además, afirmó que no es necesaria una Reforma Electoral, pero no descartó que se necesiten realizar cambios.

“Si hay una reforma que sea producto de muchas cabezas y no de la suma de muchos hígados”, añadió.

Córdova garantizó las condiciones en el INE para realizar las elecciones del 2024 y afirmó que no habrá afectaciones si no se realiza una Reforma Electoral.

“No es necesaria una reforma electoral, si no hay una Reforma Electoral no pasa nada, las condiciones para que en 2024 se vuelva a organizar la mejor elección en términos técnicos y organizativos de nuestra historia están sobre la mesa”, indicó.

También citó el dicho “si algo no funciona no lo arregles porque lo puedes descomponer”. “Nuestro sistema electoral funciona”, agregó.

Córdova señaló que una de las condiciones para que se pueda realizar una Reforma Electoral es el consenso entre las partes o en su defecto advirtió que se podría acusar a las reglas de haber perdido las elecciones.

“Si hay alguien que es excluido, el día de mañana alguien va a decir ‘no yo no perdí, me robaron o perdí por culpa de las reglas de las que yo no soy parte’”, dijo.

“No sé si sea un buen un momento en el que tildas a quien no está de acuerdo de traidor a la patria, cuando se divide al país entre buenos y malos hablar de una Reforma Electoral, es la peor idea, porque lo que va a provocar es que estas nuevas reglas sean fuentes de conflicto y no de solución”, agregó.

“Las condiciones para que en 2024 se vuelva a organizar la mejor elección en términos técnicos y organizativos de nuestra historia están sobre la mesa”, expuso durante su participación en el segundo panel titulado La importancia del INE para garantizar elecciones libres y equitativas en México.

Ante los exconsejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg, así como la exconsejera del IFE, María Marván Laborde, Córdova apuntó que para que una Reforma Electoral sea pertinente tiene que cumplir con tres condiciones: el consenso político y de ser posible unánime, que sea para mejorar el sistema y que sea producto de diagnósticos adecuados.

El Consejero presidente puntualizó algunos datos duros que respaldaron su afirmación respecto a que el sistema electoral mexicano funciona bien.

“El INE, en ocho años, ha organizado exitosamente 322 procesos electorales, tanto federales como locales, ordinarios y extraordinarios, mecanismos de participación directa, elecciones internas y hasta una Asamblea Constituyente”, declaró.

El pasado 28 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional que contempla cambios en materia electoral, un paquete legislativo que denominó una “Reforma Democrática”, en la cual propone eliminar el INE y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

El nuevo organismo autónomo estaría compuesto por siete consejeros en vez de los 11 actuales, quienes serían electos por medio del voto popular de una terna de 60 personas, quienes serían propuestas por los tres Poderes de la Unión. Sería este instituto el encargado de las elecciones en todo el país, incluyendo las locales, con lo cual se desaparecerían los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

López Obrador aseguró que con esta reforma busca una “una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales” por medio de la elección directa de la ciudadanía de sus representantes.

“Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, imposiciones, somos víctimas de la antidemocracia del fraude”, dijo.

Además de cambios a la autoridad electoral, el Presidente pretende eliminar las diputaciones plurinominales y reducir de 500 a 300 los integrantes en el Palacio de San Lázaro, y a 96 los del Senado de la República.

A nivel local, las diputaciones en juego en los congresos estatales serían entre 15 y 45 según el tamaño de la entidad, y los municipios únicamente podrían tener nueve regidores en su administración.

En cuanto a las consultas de Revocación de Mandato, una participación del 33 por ciento bastaría para que fuera vinculante.

Y, como ya ha solicitado Morena, el partido oficial, en ocasiones anteriores, se hacen modificaciones en cuanto a la difusión de propaganda gubernamental para que se puedan difundir temas relacionados con servicios públicos y aquellos de carácter informativo sobre los procesos electorales.

A esto se suma la eliminación del financiamiento público ordinario a partidos nacionales y locales, por lo que únicamente recibirían dinero del erario durante campañas electorales. Asimismo, los costos de los procesos electorales bajarían. Entre las medidas implementadas, el Presidente estimó que el ahorro sería de 24 mil millones de pesos.

“Estamos rezagados en relación a otros países. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que en México, con más imposiciones, falta de democracia, predominio de partidos únicos, mafias de poder dominando el país”, recalcó López Obrador.

La reforma planteada a San Lázaro modifica 18 artículos de la Constitución mexicana e incluye siete transitorios; las modificaciones fueron propuestas por un equipo de trabajo que incluye a Horacio Duarte, titular de la administración de aduanas; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.