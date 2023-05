Tim Scott, Senador republicano por Carolina del Sur, anuncia candidatura presidencial

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El Senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, ha presentado el lunes su candidatura a la Casa Blanca bajo el lema “Faith in America” (“Fe en América”), con el que busca vencer al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aún no ha confirmado su candidatura.

Scott, el único Senador afroamericano del Partido Republicano y considerado como una de las principales figuras en auge de la formación, ya presentó el viernes la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones, engordando la lista de candidatos republicanos a la Casa Blanca.

En su primer mitin desde la Charleston Southern University, en Carolina del Sur, Scott ha recordado sus orígenes humildes, incidiendo en que Estados Unidos es el país donde “un niño criado en la pobreza por una madre soltera” puede algún día servir en la Casa Blanca, recoge CNN.

Pese a estar por debajo de Trump y DeSantis en las encuestas, los principales donantes del país confían en que el Senador poco a poco se abra camino e incluso llegue a acumular más donaciones que el expresidente y el Gobernador de Florida. Se estima que la campaña de Scott ha logrado ya 22 millones de dólares en efectivo, la mayor donación recibida por un candidato en la historia del país.

I’m living proof that America is the land of opportunity.

Made in America. That's my story.

To the radical Left that says we're an evil declining country, I say the truth of my life disproves your lies.

I have faith in America & our president should too. pic.twitter.com/pERJgVIjGY

— Tim Scott (@votetimscott) May 23, 2023