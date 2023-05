AMLO desmiente rumor, pero dice que si Larrea no compra Banamex no se acaba el mundo

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, supo y estuvo de acuerdo en “arreglarse” con el Gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo para el Corredor de Tehuantepec. Pero, “mal aconsejado” por sus abogados –agregó–, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, sorpresivamente exigió nueve mil 500 millones de pesos.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la mañana de este martes el rumor de que Germán Larrea, dueño de Grupo México, se había desistido de la compra de Banamex, luego de que el viernes pasado ordenara la ocupación temporal de tres tramos de ferrocarril que pertenecen a ese conglomerado.

“Yo ya hasta me había alegrado. Pero primero vamos a contextualizar. No hay texto sin contexto, porque la gente no lo sabe. En la tarde, como tenemos la diferencia con Grupo México porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo, que nosotros consideramos que es estratégico en Istmo, siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional, es cosa nada más de ver la historia. Entonces tomamos esa decisión e hicieron todo un escándalo, se rasgaron las vestiduras”, explicó.

El mandatario mexicano aseguró que se mantienen las pláticas con la empresa, pero que hay quienes “quieren el pleito”. “No conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo. Entonces piensan que eso perjudica. No. Si la gente hasta nos ve moderados porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal que saquearon al país”, agregó.

Sin embargo, también señaló que, en caso de que Grupo México decidiera salirse del proceso de negociación para adquirir Banamex, el Gobierno federal podría adquirir el banco a través de una asociación público-privada.

#ConferenciaPresidente. Muestra @lopezobrador_ un tuit de @dariocelise que es una mentira sobre el supuesto desistimiento de German Larrea de la compra de #Banamex. Incluso, señaló el presidente, se alegró porque podría haber una sociedad para adquirir ese banco. pic.twitter.com/NQPoU5YQMB — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 23, 2023

“Si ya no lo va a comprar él, pues hay una posibilidad de crear una asociación público-privada”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Al cuestionarle si efectivamente el Gobierno mexicano buscaría la compra de Banamex, el Presidente reiteró que sí, ya que, con la reducción de compra por los impuestos, saldría en cinco mil millones de dólares. “No hay pierde porque es un negocio redondo”, añadió.

“A la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el Gobierno para que se tuviese mayoría. No hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos”.

A pesar de ser uno de los bancos que menos ganó debido a su proceso de venta, López Obrador aseguró que Banamex percibió entre ocho y 10 mil millones de pesos.

“Ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo, no. Pueden, desde luego, otros empresarios adquirirlo, pero además no es cierto, fue una volada. Pero todo con el propósito de generar miedo, incertidumbre”, agregó sobre los rumores.

El día de ayer, el diario Forbes informó que fuentes cercanas al proceso de compra venta aseguraron que el proceso seguía, y que hasta ahora “las negociaciones van bien“.

Los informantes dijeron al medio que hasta el momento no hay cambio de señal en el interés de Larrea por adquirir Banamex, además de que el proceso no se ha visto involucrado en las diferencias por la concesión ferroviaria entre la empresa y el Gobierno.

Apenas hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a una posible compra de Banamex por parte de Germán Larrea, puesto que éste cumple con algunas de sus recomendaciones en el proceso de venta: ser mexicano y estar al día en el pago de sus impuestos.

“Por nosotros está bien que ellos sean los dueños de Citibanamex. No va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro cantar”, dijo la semana pasada en su conferencia “mañanera”.

Forbes destacó que Credit Suisse consideró también la semana pasada que si Larrea adquiriera el 80 por ciento de la institución financiera 7 mil 100 millones de dólares sería una valuación cara, pues “no existen sinergias claras con su conglomerado”.

Asimismo, la firma con la que conversó Forbes indicó que la oferta realizada por el segundo hombre más rico del país es mil millones de dólares por encima de la que hizo él mismo en octubre de 2022, pero por el 100 por ciento del capital de Banamex.

Grupo México y el Gobierno federal han tenido diferencias los últimos días después de que la Marina tomara tres tramos de las vías de Ferrosur, originalmente concesionados a la empresa dirigida por Germán Larrea.

A través de un comunicado, afirmó que fue un suceso sorpresivo e inusitado “la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes, a pesar de la cual GMXT sigue dialogando para buscar una solución en el marco del Estado de Derecho y con viabilidad para las partes”.

La empresa señaló que proseguirá con las negociaciones con el Gobierno federal sobre la concesión del tramo ferroviario de Ferrosur, el cual va de Coatzacoalcos a Medias Aguas. El Presidente confió en que “se llegará a un arreglo”.

Al respecto, el Presidente López Obrador dijo durante la conferencia matutina de ayer que Larrea supo y estuvo de acuerdo en “arreglarse” con el Gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo para el Corredor de Tehuantepec. Pero, “mal aconsejado” por sus abogados –agregó–, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, sorpresivamente exigió nueve mil 500 millones de pesos.

Es una concesión, aclaró, no una propiedad de él. Se trata de una propiedad de la Nación, no de Germán Larrea, aseguró. Lo que sigue es hacer un avalúo y pagar una indemnización, explicó el Presidente. “Y esto no tiene nada que ver con la compra de Banamex”, agregó. “Si ellos cumplen con cuatro recomendaciones”, se quedarán con el banco. Larrea está negociando con Citi la compra del banco que alguna vez fue mexicano.