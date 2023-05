Roxana Ruiz es absuelta por matar a su violador; reconocen que usó legítima defensa

El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal contra Roxana Ruiz, por lo que la Jueza Mónica Palomino informó a las partes sobre la absolución.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– Roxana Ruiz, quien había sido sentenciada a seis años y dos meses de prisión tras ser declarada culpable por uso excesivo de legítima defensa tras asesinar al hombre que la violó en 2021, fue absuelta del delito de homicidio.

La resolución fue dada por la Jueza Mónica Palomino, la misma que el pasado 15 de mayo la declaró culpable del uso excesivo de legítima defensa.

El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal contra Roxana Ruiz, por lo que la Jueza Mónica Palomino, la misma que el pasado 15 de mayo la declaró culpable del uso excesivo de legítima defensa, informó a las partes sobre la finalización de las medidas cautelares contra la joven, así como su absolución.

Con esta resolución se le declara en libertad a Roxana, la cual podrá entrar en vigor dentro de tres días si es que la defensa de Sinaí no apela el resultado.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconocieron mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente”, dijo Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

La Fiscalía del Estado de México anunció el pasado sábado que Roxana Rui estaba exenta de responsabilidad penal.

“Una vez que las áreas sustantivas de la Fiscalía General concluyeron la revisión del caso, se llegó a la determinación que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron, está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legitima defensa, circunstancia que constituye una causal de sobreseimiento tal y como lo dispone el Artículo 327 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió.

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Genero atraer el caso, luego de que el Tribunal de Enjuciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl le impusiera la pena de seis años y dos meses de prisión.

“Por tal razón, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, ordenó el desestimiento del ejercicio de la acción penal a favor de Roxana Ruiz Santiago, e concordancia a lo dispuesto por el Artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo que solicitó audiencia para que el Juez correspondiente resuelva lo conducente”, destacó.

La semana pasada, la Jueza Mónica Osorio Palomino determinó que Roxana asesinó “con exceso” a Sinaí —agresor de la joven—, pues aseguró que con un golpe en la cabeza era suficiente para dejarlo inconsciente; sin embargo, afirmó que ella lo golpeó en distintas ocasiones e incluso lo cercenó para intentar abandonar el cuerpo.

Asimismo, la Jueza también impuso una multa de reparación de daño material de 196 mil 267 pesos; así como una reparación de daño moral equivalente a 89 mil 620 pesos. El total será de 285 mil 287 pesos mexicanos, los cuales deberán de ser entregados a la familia del agresor.

“Me dieron una sentencia condenatoria por el simple hecho de defenderme, de defender mi vida. Es una sentencia injusta, es una sentencia que nada tiene que ver con la perspectiva de género, no tomaron en cuenta nada”, dijo Roxana en una entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez en el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Roxana consideró “absurdo” el argumento de la Juez que dictó la sentencia de que se defendió en exceso y que golpear a su agresor, Sinaí Cruz, en la cabeza habría sido suficiente para defenderse: “Mi vida estaba en peligro de muerte, yo no pensé en cómo medir mis fuerzas, yo no sé ni siquiera de dónde saqué las fuerzas para defenderme, yo estaba aterrorizada… mi miedo me salvó la vida”.

En mayo de 2021, Roxana, una mujer indígena mixteca y madre soltera del estado de Oaxaca, trabajaba vendiendo papas fritas en Nezahualcóyotl, uno de los 11 municipios del Estado de México con Alerta de Género. Mientras tomaba una cerveza con una amiga, conoció a Sinaí Cruz, un hombre que había visto en el vecindario. Después de pasar el rato, él se ofreció a acompañarla a su casa y luego pidió quedarse a pasar la noche porque era tarde y estaba lejos de casa.

Ruiz accedió a dejarlo dormir en un colchón en el suelo. Pero mientras ella dormía él se subió a su cama, la golpeó y la violó. Ruiz se defendió, golpeándolo en la nariz. Él amenazó con matarla, y en la lucha por liberarse ella lo mató en defensa propia. Presa del pánico, Ruiz puso el cuerpo del hombre en una bolsa y lo arrastró hasta la calle donde la policía que pasaba la arrestó. A pesar de decirle a la policía que había sido violada, nunca se le creyó ni se le hizo ningún tipo de prueba.

Rozana pasó 9 meses en prisión, pero gracias a la presión que se ejerció desde la sociedad civil y a su defensa, el 17 de febrero de 2022 pudo seguir su proceso en libertad, hasta que ayer una Jueza la condenó a 6 años y 2 meses y 7 días de prisión. “Yo nunca he representado un peligro para la contraparte ni para la sociedad en general”, expresó Roxana en la entrevista.

“Es una injusticia porque yo les dije que había sido abusada por este tipo y ahora tengo que pagar una pena en prisión y ahorita les tengo que dar dinero a su familia, es una injusticia horrible es una impotencia que las leyes sean así, que no lo hayan hecho caso mis palabras y no me hayan hecho los estudios psicológicos y los estudios que se tenían que hacer en ese momento”, cuestionó.

El fallo contra Roxana Ruiz ha provocado indignación al exhibir el tamaño de la violencia de género y la falta de justicia ante agresiones de este tipo. “Sería un mal precedente si esta sentencia se mantuviera. Es enviar el mensaje a las mujeres de que, ¿sabes qué?, la ley dice que puedes defenderte, pero solo hasta cierto punto”, dijo esta semana Ángel Carrera, su abogado defensor a la agencia Associated Press. “Él te violó, pero tú no tienes derecho a hacer nada”.