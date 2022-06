Brad Pitt asegura que está en el “último tramo” de su carrera como actor de cine

Duante una entrevista con la revista GQ, el actor de ¿Conoces a Joe Black? y Bastardos sin Gloria mostró incertidumbre en torno a su futuro como actor; sus próximas cintas serán Bullet Train y Babylon, la epopeya hollywoodense dirigida por Damien Chazelle, realizador de La La Land.

Por Sylvia Georgina Estrada

Saltillo, 23 de junio (Vanguardia).- En 2020 Brad Pitt ganó un Óscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, y ahora encabeza uno de los estrenos más esperados del verano: Bullet Train de Sony. Sin embargo, el actor de 58 años no está preparándose para una especie de resurgimiento tardío de su carrera. Al contrario. En declaraciones a la revista GQ, Pitt dijo que considera que su carrera cinematográfica está llegando a su fin y entrando en su etapa final.

“Me considero en mi último tramo”, dijo Pitt, “este último semestre o trimestre pienso ¿qué va a ser esta sección? ¿Y cómo quiero diseñar eso?”, expresó.

Como actor, Pitt encabeza la película de acción Bullet Train y Babylon, el drama de la temporada de los Oscar de este año. Este último filme marca el desarrollo como director de Damien Chazelle, de la ganadora del Oscar La La Land, y reúne a Pitt con su coprotagonista de Érase una vez en Hollywood, Margot Robbie. Babylon, que Paramount estrenará en Navidad, es una vieja epopeya de Hollywood que se centra en figuras de la industria que se adaptan a la transición del cine mudo al sonoro.

La carrera de Pitt también incluye su trabajo continuo como productor a través de su productora Plan B. Las películas en la lista de Plan B de este año incluyen el lanzamiento de Blonde, de Andrew Dominik, un drama biográfico protagonizado por Ana de Armas como Marilyn Monroe, y el esperado drama de Sarah Polley, Women Talking, una adaptación de la novela de Miriam Toews.

El filme, protagonizado por Rooney Mara y Frances McDormand, se centra en un grupo de mujeres menonitas que se unen contra sus violadores. “Es una película tan profunda como cualquier otra que se haya hecho en esta década”, dijo Pitt a GQ sobre Women Talking.

Cuando la etapa final de actor, que saltó a la fama con Thelma and Louis en 1991, llegue a su fin real, su director de Érase una vez en Hollywood, Quentin Tarantino, dice que la industria perderá “una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande”.

“Es solo una raza diferente de hombre. Y, francamente, no creo que puedas describir exactamente qué es eso porque es como describir el brillo de las estrellas. Me di cuenta cuando estábamos haciendo Inglourious Basterds. Cuando Brad estaba en la toma, no sentí que estaba mirando a través del visor de la cámara. Me sentí como si estuviera viendo una película. Solo su presencia creaba esa impresión”, explicó el director a GQ.

Bullet Train, basada en la novela “Maria Beetle” del escritor japonés Kōtarō Isaka, se estrenará en los cines de México el 4 de agosto.

