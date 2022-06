La refinería de Dos Bocas costará el doble de lo previsto, asegura Bloomberg

De acuerdo con Bloomberg, los costos de la construcción de la nueva refinería se dispararon debido a que el Gobierno de México recurrió a más contratos para poder cumplir con los plazos de entrega de la obra.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 23 de junio (Zeta).- La refinería Dos Bocas, que se construye en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, una de las obras prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, costará en total entre 16 mil y 18 mil millones de dólares, monto que duplica al presupuesto inicial del proyecto que era de ocho mil mdd, cuando se propuso en 2019.

Según lo aseguró el medio especializado en negocios y finanzas estadounidense Bloomberg, en un despacho en el que citó información aportada por personas con conocimiento del tema, quienes pidieron no ser identificados, porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Bloomberg detalló que a una semana de su inauguración, los costos de la construcción de la nueva refinería se dispararon debido a que el Gobierno de México recurrió a más contratos para poder cumplir con los plazos de entrega de la obra. El medio estadounidense prevé que se sigan incrementándo dada la inflación global, derivada de la invasión de Rusia a Ucrania y por los efectos en las economías por la pandemia de la COVID-19, que aún persisten.

“Después de un periodo de gasto insuficiente debido a la pandemia, los costos aumentaron considerablemente debido a una serie de nuevos contratos para cumplir con la fecha límite de finalización de la construcción en julio para que pueda alcanzar la producción total en seis meses. La cantidad de contratos contabilizados por Pemex aumentó de alrededor de 100 a unos 270, dijo una de las personas”, señaló el medio estadounidense en su despacho.

“Es probable que continúen los sobrecostos debido a la inflación vertiginosa, lo que socava las promesas de austeridad del Presidente mexicano. La situación también genera dudas sobre si Pemex puede cumplir con su objetivo de producir toda su propia gasolina, dado lo crucial que es la refinería para los esfuerzos de la petrolera por terminar con la dependencia de las importaciones de combustible”, indicó Bloomberg.

En tanto, Jorge Andrés Castañeda Morales, socio fundador de Kairos Analytics, aseguró, el 17 de junio del 2022, que probablemente sólo esté construido el edificio de oficinas de la refinería Dos Bocas, para el próximo 2 de julio del mismo año, fecha que el Gobierno federal tiene prevista la inauguración de la obra.

El analista aseguró que incluso, aunque estuviera lista la refinería Dos Bocas, aún no tiene toda la infraestructura auxiliar necesaria para convertir el petróleo en gasolina, “no hay ductos para hacer esto”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, para el programa “Así las cosas”, transmitido por la cadena W Radio.

SE VA A TERMINAR REFINERÍA DOS BOCAS CON APOYO DE LOS TRABAJADORES: NAHLE

El 18 de octubre del 2021, Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), mostró el supuesto apoyo de trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, además de que aseguró que dicha obra, una de las prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se concluiría en tiempo y forma.

En el video que cada lunes se presenta durante la conferencia de prensa matutina presidencial, respecto los avances del proyecto, la funcionaria federal mostró una imagen donde aparece rodeada de empleados de la empresa ICA Fluor, quienes protestaron una semana antes, para exigir el pago de horas extra y aumento en sus prestaciones.

“Es 15 de octubre y esta semana continúan los trabajos de la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar?”, preguntó Nahle García en la grabación. “¡Sí!”, gritaron los empleados de la empresa ICA Fluor. “Eso es todo”, celebró la titular de la Sener.

En el video se explicó que “de acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 plantas de proceso continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en las plantas combinadas y coquizadora del paquete uno. En el paquete dos se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas, al igual que en los paquetes tres y cuatro”.

“Como parte del área de servicio se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas, Torres de enfriamiento y así como tanques del Área de procesos y sistemas enterrados. Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo, que serán enviados a sus respectivas plantas de procesos para su instalación, de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo”, se dijo en la grabación.

CATEM Y CTM PELEAN POR EL CONTRATO COLECTIVO DE DOS BOCAS: AMLO

El 14 de octubre del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se cumplía en tiempo y forma con el pago a las empresas que participan en la construcción de la refinería Dos Bocas y acusó como responsables del conflicto a los líderes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), de generar conflictos por la disputa del contrato colectivo.

“Yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato, lo que dije ayer y algunos lo pusieron en duda. Es que hay sindicatos, entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos. Pero hay otros sindicatos que también quieren tener tratos, aquí creo que CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Lo que están buscando es administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo, entonces siempre hay eso”, dijo el mandatario nacional.

“La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, no estamos metidos, ni ningún sindicato de la Confederación está metido en Dos Bocas […] Nunca vamos a estar en contra de una obra tan grande que impulsa el Presidente de la República”, enfatizó, sin embargo, Pedro Haces Barba, secretario general de la CATEM.

Por su parte, ICA Flour reconoció el valor y las contribuciones de sus colaboradores, por lo que reiteró, dijo, su convicción y compromiso con todos ellos, “respetando siempre la legalidad de los acuerdos establecidos entre la empresa y sus trabajadores”.

“SON TIEMPOS DE ZOPILOTES”, DICE AMLO DE UN TUIT DE FCH RESPECTO A DOS BOCAS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exmandatario nacional, Felipe Calderón Hinojosa, por su apego al poder, luego de que, el 13 de octubre del 2021, a través de su cuenta en la red social Twitter, pidió corroborar si en el conflicto de ayer en las afueras de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, había muerto un trabajador.

“Fíjense en qué andan. Son tiempos de zopilotes, hasta el expresidente Calderón, por eso si el creador lo decide, la ciencia y la naturaleza, terminando en septiembre de 2024 no me vuelven a ver ni el pelo. Porque no se puede, ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir”, criticó el político tabasqueño, el pasado 14 de octubre.

“Cómo vamos a estar con desfiguros después de que, más en su caso que no ganó, bueno ya terminó su Gobierno, ya gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no demasiado apego al poder, mucha ambición. Están muy nerviosos y eso los lleva a hacer el ridículo […] Miren acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. Podría corroborar el fallecimiento del trabajador, sería gravísimo. Así está, lamentable”, insistió el mandatario nacional.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaria de Energía, informó, un día antes, el 13 de octubre del 202, que tres personas fueron detenidas tras el enfrentamiento entre trabajadores de la empresa ICA Fluor con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y de la Guardia Nacional, afuera de la construcción de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.

La titular de la Sener agregó que la confrontación fue encabezada por pocas personas no identificadas. Asimismo, afirmó que la protesta fue encabezada por líderes sindicales, quienes se disputan la titularidad del contrato de trabajo con la empresa ICA Fluor, una de las compañías que construye la nueva refinería.

“No vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular, de beneficio particular, afecte un obra tan importante que le está dando empleo a más de cien mil personas de forma directa o indirecta en el país, es una obra que va bastante bien. Es un pleito entre líderes”, afirmó la funcionaria federal.

“No entraron a la refinería, no se les permitió el ingreso desde las 07:00 horas y ellos, desde fuera, empezaron a arrojar piedras y hacer un manifiesto ahí. Por eso es que la Seguridad de Tabasco tuvo que replegarlos”, añadió Nahle García.

La funcionaria federal agregó que a pesar de que circula un video en las diversas redes sociales donde se muestran trabajadores lesionados, no se trata de heridas de gravedad. “Hay tres personas que están detenidas, ICA Fluor hizo la denuncia y es todo el saldo que hay”, aseguró la titular de la Sener.

“Yo no los tengo identificados a estas tres personas que tuvieron lesiones ahí, pero nada de gravedad. Yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la Policía estatal nos ayudó a contener, porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir ya la entrada a estas personas”, dijo a las afueras de Palacio Nacional.

La funcionaria federal insistió que las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción son las adecuadas, ya que, incluso, tienen comedor en el interior de la obra y que ella personalmente ha estado pendiente del tema.

“Son diez o doce personas que, con violencia y provocaciones, intentaban tener alguna diferencia con el sindicato que está trabajando ahí nosotros en este tiempo hemos trabajado con orden”, abundó Nahle García, quien dijo, además, que el paro de labores se dio en el paquete uno de la refinería, pero que las actividades ya fueron retomadas.

Por su parte, la contratista ICA Fluor, que se encuentra participando en la construcción de la refinería Dos Bocas, aseguró que desconoce a las personas que han realizado protestas en dicho complejo, ya que según la empresa, no están identificadas por ellos.

“Elementos de seguridad de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores de las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa”, dijo ICA Fluor.

Además, a través de una tarjeta informativa, la compañía asegura haber cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, de seguridad social, física e integral de su personal, así como con todas las prestaciones de ley según lo acordado con el gremio sindical.

Asimismo, la empresa no hizo señalamiento alguno respecto a personas heridas, que se han reportado en las inmediaciones de la refinería. Aunado a lo anterior, la Guardia Nacional informó en su cuenta de la red social Twitter que, por el momento, no participa en ningún operativo relacionado con Dos Bocas.

Comunicado sobre la manifestación de trabajadores en la refinería de Dos Bocas, Tabasco pic.twitter.com/63tapwK0uO — ICA Fluor Oficial (@ICAFluorOficial) October 13, 2021

EL ENFRENTAMIENTO EN DOS BOCAS

A través de videos difundidos en las diversas redes sociales, se observa que trabajadores de la empresa ICA Fluor fueron agredidos y dispersados con gas lacrimógeno, el 13 de octubre del 2021, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y de la Guardia Nacional, fuera de la construcción de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.

Denuncias de los propias víctimas de las agresiones afirmaron que un empleado de la empresa ICA Fluor murió por un disparo de arma de fuego. Además, se reportaron al menos tres heridos -que tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos-, tras los acontecimientos ocurridos alrededor de las las 5:30 horas de ese mismo día, sobre la vía federal Paraíso-Puerto Ceiba, frente a la puerta 2 de la construcción.

En las imágenes difundidas se puede observar que uno de las víctimas quedó herido de una pierna y otro a la altura de la cintura. “No creo que puedan controlar a 100 personas contra cinco mil”, expresa un trabajador en uno de los videos publicados en las diversas redes sociales.

En los grabaciones también aparecen elementos de la Secretaría de Marina (Semar), los cuales, según testimonios, sólo vigilaron cómo se enfrentaban los empleados con las autoridades locales. La principal exigencia de casi cinco mil trabajadores de la obra es que el Gobierno federal les garantice condiciones dignas y sus derechos correspondientes por laborar en el proyecto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el 12 de octubre del 2021, miles de carpinteros, mecánicos, andamieros y obreros iniciaron un paro, por segunda ocasión en el año, tras acusar que el sindicato dirigido por Ricardo Hernández Daza les exige “moches” para poder laborar. Además, según testimonios recabados por diversos medios, tanto locales como nacionales, para acabar a tiempo la refinería les pidieron trabajar horas extra, mismas que no les son pagadas como se debe.

Los empleados de ICA Fluor denunciaron que son obligados a laborar 10 horas y media por un pago de tres mil 700 pesos semanales, por lo que exigen salarios similares a otras compañías, las cuales ofrecen cuatro mil 500, aproximadamente mil pesos de diferencia.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal expresó que se trata de un conflicto entre dos sindicatos de la empresa ICA Fluor. “No, no hay, no hay nada grave en cuanto a confrontación, dices, ¿no será de un movimiento de trabajadores? Sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos”, aseguró.

“La empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene el acuerdo con ICA y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA”, comentó López Obrador.

El político tabasqueño aseguró que el paro de labores de los obreros de ICA no afectaba la construcción de la refinería de Dos Bocas, porque, en total, en el proyecto trabajan 25 mil personas. Asimismo, descartó que “se pague mal” a los trabajadores, afirmando que perciben sueldos “justos” y prestaciones conforme a la ley.

“El problema es que se pelean los líderes de sindicatos para tener el control”, denunció el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, al tiempo que confió en que “todo se resuelva de manera pacífica”.

“En Dos Bocas están trabajando 25 mil obreros, es muchísima gente y se va a buscar que haya un acuerdo pero son asuntos que tienen que ver con los líderes, ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas”, dijo el Presidente de la República.

“Y se están peleando por el contrato pero es un asunto de líderes, no voy a mencionar como se llaman los sindicatos, pero ellos ya saben o sino se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores”, agregó. “Ah, entró la policía a Dos Bocas, pero es eso básicamente. Ojalá que todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo y que los dirigentes ayuden, que pongan orden”, finalizó López Obrador.

FMI PIDE A PEMEX POSPONER CONSTRUCCIÓN EN DOS BOCAS

El 8 de octubre del 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a Petróleos Mexicanos (Pemex), posponer la construcción de la de la nueva Refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, además de reformar su costoso plan de pensiones y enfocarse en campos rentables para reducir sus costos.

“Las pérdidas de Pemex están colocando una carga para los contribuyentes y desplazando otros usos más productivos de los recursos fiscales”, dijo el FMI, según un comunicado final de la Misión del Artículo IV del fondo para 2021, citado por la agencia estadounidense Bloomberg.

Por otra parte, el FMI sugirió al Gobierno mexicano un camino gradual hacia el endurecimiento de la política monetaria y dijo que México está soportando un costo humanitario, social y económico “muy alto” por la pandemia de la COVID-19, mientras el subempleo se mantiene por encima del pico alcanzado durante la crisis financiera mundial.

Seguimos supervisando los trabajos en la refinería Olmeca de ⁦@Pemex⁩ en #DosBocas. Yo he aprendido mucho; el método constructivo es impresionante, pero es más la respuesta ante este gran reto de las empresas y todos los trabajadores.

¡Los Ingenieros mexicanos de primera! pic.twitter.com/i2IGqDXfaT — Rocío Nahle (@rocionahle) June 18, 2022

Según el mismo Fondo, una postura fiscal más acomodaticia en 2022, seguida de un aumento permanente adicional en el gasto del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 y 2024, podría tener importantes beneficios sociales y económicos para la República Mexicana.

Además, el FMI agregó que México debe aprovechar su amplia y diversa base de recursos de energía renovable, alentar la participación del sector privado y fortalecer su red para reducir los altos precios de la energía y abordar las preocupaciones sobre la oferta de electricidad.

El Fondo también destacó que en México se necesita una reforma fiscal progresiva que incluya la eliminación de exclusiones y la ampliación del nivel superior del impuesto sobre la renta, y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con tasa cero, excepto para algunos alimentos clave.

Aunado a lo anterior, el organismo internacional con sede en Washington, Estados Unidos, indicó que el esquema de impuestos al carbono y de comercio de emisiones de México son pasos positivos, pero el país necesita un precio más alto del carbono.

El 6 de octubre del 2020, el Fondo también pidió al Gobierno de México, posponer la construcción de la de la nueva Refinería de Dos Bocas. Asimismo, advirtió que la estrategia comercial de la empresa paraestatal Pemex está desplazando recursos del gasto esencial de México, cuando el país necesita más apoyo fiscal en el corto plazo.

¡Buen día!

Desde la sala de maquetas de la refinería de ⁦@Pemex⁩ en #DosBocas.

Las instalaciones quedaron muy bonitas 👍🇲🇽 pic.twitter.com/ryyYRvP6GD — Rocío Nahle (@rocionahle) June 22, 2022

“Han continuado los retrocesos de las reformas internas que pesaron sobre la inversión antes de la pandemia (por ejemplo, en el sector energético y la cancelación de algunas grandes inversiones privadas), lo que podría debilitar la recuperación y limitar las ganancias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, mencionó el FMI en un documento.

En la evaluación que el FMI entregó a las autoridades federales mexicanas, se indica que dada las pérdidas cada vez mayores de la empresa paraestatal, es aconsejable concentrar la producción sólo en campos rentables. El Fondo Monetario Internacional sugirió a Pemex, también, vender activos complementarios, así como frenar planes para aumentar la producción de refinación con pérdidas.

Para el organismo internacional, la asociación con empresas privadas proporcionaría el capital y los conocimientos necesarios a la empresa paraestatal mexicana. Asimismo, el FMI apuntó que los cambios en la estrategia comercial y reformas de Gobierno mexicano se podría considerar el apoyo fiscal que alivie las altas necesidades de financiamiento de Pemex.

LA REFINERÍA DE DOS BOCAS

El 2 de junio del 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para el inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas, obra que según estimaciones del Gobierno federal, debería quedar concluida, en un inicio, en mayo del 2022, con una inversión máxima aproximada de 160 mil millones de pesos.

“No se justifica que en 40 años no se haya construido una nueva refinería en el país. Se decide remodelar las seis refinerías existentes y garantizar la producción de gasolinas y poder ofrecer mejores precios a los consumidores”, afirmó en aquel entonces el mandatario nacional.

El Presidente explicó, además, que se eligió Dos Bocas por ser un lugar “estratégico”, porque allí llegan un millón cien mil barriles de petróleo diarios que abastecen las seis refinerías del país, lo que representa un ahorro, según afirmó. “Esto es un beneficio para el sureste, es un acto de justicia para Tabasco y esta zona del territorio nacional debido a que han aportado al desarrollo nacional”, abundó el político tabasqueño.

Según datos de la Secretaría de Energía (Sener), la nueva refinería producirá 340 mil barriles diarios, 170 mil de gasolina y 120 mil de diésel. El 13 de mayo del 2019, la calificadora Moody’s afirmó que la construcción de la refinería de Dos Bocas, costará más de 12 mil millones de dólares, debido a la falta de experiencia del Gobierno de México y de Pemex, por lo que presionará más los recursos fiscales.

“Dada la falta de experiencia del Gobierno y Pemex en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tomando más tiempo de lo que el Gobierno anticipa, colocando más presiones sobre los recursos fiscales”, señaló la calificadora en un comunicado.

“La última vez que Pemex construyó por sí mismo una refinería fue hace 40 años, a finales de la década de 1970, con tecnologías y procesos muy diferentes”, afirmó Moody’s, que añadió existe, también, la posibilidad de que el proyecto no se complete debido a la complejidad de llevarlo a cabo.

“Bajo este escenario, el Gobierno tendrá un gasto menor a ocho mil millones de pesos en consultorías, trabajos de preparación y otros gastos”, afirmó la calificadora, que advirtió, además, que, aunque no será tan costoso, dicho resultado debilitará aún más la percepción sobre la calidad de las políticas públicas de la administración federal.

