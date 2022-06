Insuficiencia cardíaca, causa de muerte del primer hombre con un corazón de cerdo

Madrid, 23 de junio (Europa Press).- David Bennett, el paciente de 57 años con enfermedad cardíaca terminal que hizo historia el pasado mes de enero al ser la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado, no falleció por un rechazo al órgano, sufrió una insuficiencia cardíaca diastólica de la que se investigan las causas, entre ellas el uso de inmunoglobulina intravenosa o un virus latente en el animal donante.

El pasado mes de marzo, Bennet fallecía en la University of Maryland Medical Center, en Estados Unidos, donde le habían realizado la operación dos meses antes. “Nuestros hallazgos en la autopsia no mostraron evidencia de rechazo”, señala el doctor Bartley P. Griffith, quien realizó el trasplante y también es el Director Clínico del Programa de Xenotrasplante Cardiaco en la UMSOM.

En cambio, continua, “vimos un engrosamiento y posterior endurecimiento del músculo cardíaco que condujo a una insuficiencia cardíaca diastólica, lo que significa que el músculo cardíaco no pudo relajarse y llenar el corazón con sangre como se supone que debe hacerlo”.

Según un nuevo artículo publicado en el New England Journal of Medicine, las investigaciones en curso aún tienen que encontrar evidencia de que el virus causó una infección en el paciente o infectó cualquier tejido u órgano más allá del corazón. Se sigue investigando si el virus latente causó daño al corazón trasplantado, lo que contribuyó a la insuficiencia cardíaca.

