Sedimentos de arcilla en Marte sugieren agua persistente en su pasado reciente

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) – Una región en Marte caracterizada por albergar sedimentos de arcilla puede haber sido habitable repetidamente hasta relativamente tarde en la historia marciana.

Es la conclusión de un nuevo artículo de la científica principal del Instituto de Ciencias Planetarias (PSI), Catherine Weitz, publicado en la revista Icarus.

