EMA recomienda autorización de vacuna anticovid de la farmacéutica francesa Valneva

LONDRES, 23 de junio (AP) — La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que recomendó la autorización de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por la farmacéutica francesa Valneva, lo que la convierte en la sexta vacuna a la que se da luz verde en Europa.

Esos resultados mostraron que la vacuna de Valneva desencadenó la producción de niveles más altos de anticuerpos que la vacuna de AstraZeneca. La EMA dijo que “la vacuna (Valneva) es tan efectiva para desencadenar la producción de anticuerpos en personas de entre 18 y 29 años como en personas de 30 años o más”.

EMA has recommended the #COVID19vaccine developed by #Valneva for authorisation in the 🇪🇺 in people from 18 to 50 years of age. #PandemicResponse #HealthUnion #PublicHealth #VaccinesWork

