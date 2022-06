Cinco planetas se alinearán por primera vez desde 2004. ¿Cuándo y dónde puedes verlo?

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 23 de junio (AS).- Este mes de junio se está viviendo un sorprendente fenómeno natural en el cielo, se trata de la alineación de cinco planetas del Sistema Solar (Venus, Marte, Júpiter y Saturno, Mercurio) junto con la Luna, la cual se encontrará en la fase de menguante.

¿CUÁNDO ES, DÓNDE Y CÓMO VER LA CONJUNCIÓN?

🪐 Planets align. It’s fine. What is time? Does that even rhyme?

Look up starting tonight to see Venus, Mars, Jupiter, and Saturn spread out and appear to line up in the sky. The crescent moon joins them on June 23: https://t.co/36QwkIxfaw pic.twitter.com/uh5V9W2q45

— NASA (@NASA) June 19, 2022