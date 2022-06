La Corte Suprema de EU anula Ley y reafirma el derecho a portar armas en público

Por Jessica Gresko

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este jueves una ley de Nueva York que restringía la portación de armas en público, en un fallo importante a favor de los derechos sobre la posesión de armas.

Se espera que la decisión con votación 6-3 de los jueces al final permita que más personas tengan permiso legal de portar armas en las calles de las ciudades más grandes del país, incluidas Nueva York, Los Ángeles y Boston, y en otros lugares. Alrededor de una cuarta parte de la población del país vive en estados que podrían verse afectados por el fallo, la primera decisión importante sobre armas del Tribunal Superior en más de una década.

El Presidente Joe Biden dijo en un comunicado que estaba “profundamente decepcionado” por el fallo de la Corte Suprema, el cual “contradice tanto el sentido común como la Constitución, y debería preocuparnos profundamente a todos”.

Biden instó a los estados a aprobar nuevas leyes e hizo un llamado a “los estadounidenses de todo el país para que hagan oír su voz sobre la seguridad de las armas. Hay vidas en juego”.

Por su parte, Tom King, presidente de la New York State Rifle and Pistol Association, una asociación estatal que defiende la posesión de armas, aplaudió el fallo.

“El propietario legítimo y legal de armas del estado de Nueva York ya no será perseguido por leyes que no tienen nada que ver con la seguridad de las personas”, dijo. “Y tal vez ahora comencemos a perseguir a los criminales y perpetradores de estos actos atroces”, añadió King.

El fallo se produce mientras en el Senado un proyecto de ley bipartidista sobre la violencia con armas de fuego superó el jueves una maniobra obstruccionista republicana, allanando el camino para la respuesta de mayor alcance en el Congreso en décadas a la racha de brutales tiroteos masivos en el país.

El Juez Clarence Thomas, escribiendo en nombre de la mayoría, dijo que la Constitución protege “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.

Today's Supreme Court ruling on guns is deeply troubling as it defies commonsense and the Constitution. Lives are at stake. Congress should pass the bipartisan gun safety proposal immediately and continue to do more to protect our communities.

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 23, 2022