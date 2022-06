Caso Lozoya: Nuevos audios exhiben llamada entre Gertz y papá de exdirector de Pemex

En una de las grabaciones se escucha a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– Unas nuevas grabaciones donde se escuchan presuntas negociaciones telefónicas entre Emilio Lozoya Thalmann, papá de Emilio Lozoya Austin, con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Subprocurador Juan Ramos, fueron difundidas esta tarde.

En los nuevos audios se escucha que ambos funcionarios hablan con Emilio Lozoya Thalmann, quien en repetidas ocasiones le pide al Fiscal “una amplísima disculpa” por el actuar de la defensa legal del exfuncionario.

“Bueno, nada más para que no vaya a haber una… yo no acepto dobles lenguajes ¿eh? Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete (SIC) ese ¿eh?”, se le escucha decir al Fiscal Gertz en una de las llamadas.

En una de las grabaciones se escucha a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas, mientras que en las otras dos es el padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) el que llama para conversar con Juan Ramos y agradecerle las atenciones que han tenido a su caso.

La conversación de esas llamadas se puede leer a continuación:

LLAMADA UNO:

Emilio Lozoya Thalmann (ELT): Señor Fiscal, a tus órdenes.

Alejandro Gertz Manero (AGM): Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…

ELT: No, no, no, no

AGM: No, no, me lo acaban de notificar ¿eh?

ELT: Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

AGM: Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un… yo no acepto dobles lenguajes ¿eh?

ELT: Para nada.

AGM: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ése ¿eh?

ELT: Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.

AGM: Que se desista de inmediato porque así yo no juego ¿eh?

ELT: Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste, o sea, colaborar.

AGM: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.

ELT: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.

AGM: Busca una gente decente que te defienda.

ELT: Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual ¿verdad? Lo más pronto posible.

AGM: Ándale, no hay cuidado

ELT: Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.

LLAMADA DOS

ELT: Aquí molestándolo.

Ramos (R): Estoy revisando.

ELT: Correcto.

R: ¿Quiere venir mañana?

ELT: ¿El viernes le parace bien? A las 11. A las 11 ahí estaremos. En España ya empezaron con casos de coronavirus. Pero ahí estaremos.

LLAMADA TRES

ELT: Licenciado, muy amable. Cumplo con lo indicado, ya empecé a localizar lo que usted me pidió. Acta de nacimiento, matrimonio, certificado médico y el comprobante de domicilio.

R: Bien.

ELT: ¿Hay alguna noticia de cuándo llegaría?

ELT: Lo que usted ordene, el señor fiscal y usted. No nos vayamos a cruzar.

R: No tengo noticias.

ELT: Quería ponerme a sus órdenes. ¿Quiere que vayamos?

R: No, eso lo deben tener ustedes para que cuando llegue su esposa, los abogados lo solicitan y acreditan lo que le dije. Ustedes lo tienen que tener. Para que se vaya adelantando.

ELT: Lo que usted ordene. Le reitero mi disculpa por mi ignorancia.

R: Cuando ella llegue, se lleva directo al juzgado.

ELT: ¿Nosotros debemos estar en el juzgado?

R: Sí.

ELT: ¿Ahí nos daría alguna indicación?

R: No, ahí les darán acceso a ella, a los que estén presentes. Nosotros no, porque si no va a parecer que somos su defensora.

ELT: No, no, no.

R: Se lo explico porque usted le lleva eso a su abogado. Ellos ya saben cómo presentarlo. Se lo comenta a su abogado, por si le pide más cosas.

ELT: Una disculpa… algo que usted supiera.

R: Si sabemos algo, le decimos.

ELT: Le agradecemos la paciencia. Siempre estuve en otras áreas. Nuestro agradecimiento.