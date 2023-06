Ya hay avances en el caso del niño Damián, que murió ahogado en Chiapas: Rosa Icela

La Secretaria de Seguridad reiteró el compromiso que el Gobierno federal tiene con el caso y no permitirá que haya impunidad; autoridades procederán “con mucha confidencialidad” para no entorpecer la investigación, añadió.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno federal recibió esta mañana a los padres de Damián, niño de tres años que murió ahogado el pasado febrero en una guardería, y refrendó su compromiso con no dejar el caso impune.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló que a los familiares de Damián se les dijo que hay una mayor profundización en las investigaciones, esto por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que han presentado mayores avances.

“Por instrucción del Presidente estamos profundizando en investigaciones, coadyuvando con la FGE [Fiscalía General del estado] y que hemos avanzado. Ellos también aceptan que a partir de que vino la Comisión Nacional Antihomicidios, pudimos hacer varios procedimientos e incluso, por ejemplo, pedir apoyo de otras instituciones para que se aclare el caso”, reveló la funcionaria.

En la #ConferenciaMañanera informamos que nos reunimos con los padres del niño Damián, para avanzar en las investigaciones de su caso y hacer justicia. Desde la @SSPCMexico, a través de la #CONAHO, seguiremos apoyando a la Fiscalía de Chiapas. #CeroImpunidad @lopezobrador_

También se les comentó a los padres que el Gobierno federal está a favor de que no haya impunidad en el caso y que se aclare lo sucedido.

Durante la reunión, estuvo presente el Fiscal del estado de Chiapas, dependencia que continuará con los procedimientos correspondientes, pero también en colaboración con la SSPC.

Asimismo, destacó la importancia de tratar este caso con “mucha confidencialidad” con el fin de que no hayan entorpecimientos en las investigaciones.

“Lo importante es que vamos a proceder con mucha confidencialidad para que no haya un tema que pueda entorpecer las investigaciones, y reiterar que estamos por la no impunidad, porque haya un castigo una sanción para los responsables del caso”, finalizó.

Damián Estrada murió el pasado 7 de febrero en una alberca del kinder Piguin & Babe, centro escolar ubicado en Tuxtla Gutiérrez.

Derivado de lo ocurrido, comenzó una intensa movilización por las calles de la ciudad, la cual terminó afuera de las instalaciones del centro educativo. Manifestantes acusaron que hay una colusión con la Secretaría de Educación Pública de Chiapas con el fin de que prevalezca la versión de que se trató de un accidente y no un acto negligente.

Asimismo, madres y padres de los menores inscritos aseguraron que existen filtros mínimos de seguridad para acceder a la alberca de la escuela: una reja únicamente lo protege y no tres como autoridades del kínder declararon.

Poco más de un mes después, la FGE detuvo a José de Jesús “N”, presunto responsable del delito de homicidio culposo (comisión por omisión) derivado de la muerte de Damián.

Agentes de la Fiscalía de Distrito Metropolitana cumplimentaron la orden de aprehensión expedidad en contra del imputado, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.