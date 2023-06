La FIFA pospone votación para elegir sede del Mundial 2030; faltan reglas por definir

Por Graham Dunbar

GINEBRA (AP) — La búsqueda de la FIFA para la sede de la Copa Mundial 2030 fue pospuesta el viernes debido a los retrasos para acordar las reglas de la campaña y la votación final.

La votación de las alrededor de 200 federaciones integrantes de la FIFA se pasó al último trimestre del 2024 en lugar de la reunión de septiembre del próximo año.

Uno de los posibles proyectos para el torneo de 48 equipos en el 2030 al parecer se dio de baja esta semana cuando un medio de Grecia reportó que no continuará la apuesta de Arabia Saudí junto a Egipto.

The 74th #FIFACongress will be held in Bangkok, Thailand on 17 May 2024. 🇹🇭 pic.twitter.com/rOhyJZOMK5

— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2023