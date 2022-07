Ecos de Nueva España, un viaje a través de los 3 siglos “perdidos” de México

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– La Historia de México que se enseña en las aulas de primarias y secundarias suele dar un salto de 300 años sin dar mayores explicaciones. Así, los estudiantes pasan en un abrir y cerrar de ojos de la Conquista de los españoles al Imperio mexica, en 1521, al inicio de la insurrección encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en 1810.

Lo que sucede en el interludio de esos 300 años raras veces es explicado con detenimiento y mucho menos se habla sobre las miles de familias y personas que vivieron en ese periodo de tiempo que es clave para entender muchos aspectos de nuestra actualidad. Frente a este muro que suele colocarse en este periodo es que se erigen trabajos como el de la historiadora y escritora Úrsula Camba Ludlow titulado Ecos de Nueva España (Grijlabo).

El libro describe con amenidad y pasión los pormenores de la vida de la Nueva España, un territorio gigantesco que comprendía lo que ahora es el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua. “Una vastísima región en la que convivían, no siempre armoniosamente, indígenas, negros, mulatos, mestizos, asiáticos, españoles y uno que otro flamenco, portugués e inglés. Eran piratas, monjas, caciques, virreinas, esclavos y burócratas los que andaban por calles, plazas, y sorteaban los peligros de trasladarse entre pueblos, ciudades y océanos”, señala la reseña.

“La gente tiende a pensar que México es lo que nos enseñaron como la nación que se forjó en el siglo XIX y que tiene 200 años de existencia. No, la identidad, lo que somos, lo que creemos, en realidad es un proceso que se gesta a partir de la Conquista, que es un suceso que tendemos a ver como una ruptura y no como el comienzo de algo. Es el comienzo de una cosa larguísima que nos trajo hasta donde estamos actualmente y donde se fueron bordando, tejiendo, construyendo, muchas de las maneras de ser de lo que somos ahora, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que pensamos, de cómo caminamos, de cómo nos sentamos o de todo lo que lo que pensamos o lo que festejamos incluso. Es un viaje en un globo aerostático, panorámico, no es un viaje a detalle sino es un viaje que intenta que veas las cosas desde arriba para que después puedas entrar a detalle en algún aspecto que a ti te resulte interesante; por eso es un libro que no es para público especializado”, comentó la autora en entrevista con SinEmbargo.