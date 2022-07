Ebrard señala excesos del INE al emitir medidas para que “corcholatas” eviten mitines

Las medidas cautelares recién emitidas aplicarán para siete funcionarios, entre ellos: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinabum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el Senador Ricardo Monreal.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó las medidas cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) a él y otros funcionarios de Morena, de “abstenerse a organizar o participar en posibles actos de campaña anticipada“.

Por tal motivo, legisladores, gobernadores y gobernadoras de Morena firmaron un desplegado en el calificaron la medida como “excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales”, por lo que ahora el Secretario de Relaciones Exteriores -que no firmó el desplegado- dijo que: “No es un desplegado en contra de INE, es un desplegado a favor de los derechos políticos que tenemos todos quienes estamos en Morena. Si se permite que ya se llegue al extremo, ¿qué derechos ciudadanos tenemos los servidores públicos? Ya no vamos a poder ir a mítines, ¿qué sigue, ya no vamos a por ir a votar?”.

#BoletínINE 📄 | INE ordena a personas servidoras públicas que se abstengan de asistir, participar, organizar, convocar y realizar actos de proselitismo político. https://t.co/825W2yH9uH pic.twitter.com/Clt9Eye9LJ — @INEMexico (@INEMexico) July 20, 2022

“Yo no estoy en contra del INE, te lo aclaro, porque luego el INE dice que queremos acabar con todo, no quiero acabar con nadie. Yo sólo estoy defendiendo mis derechos y un derecho sustantivo en la democracia es que puedas participar. Estamos conscientes de que no podemos usar recursos públicos como lo establece la ley, pero de eso a que no tengas ni derecho a expresarte hay un abismo”, dijo Ebrard.

Al acudir al Segundo Encuentro de Diputados Locales y Regidores del Movimiento de Regeneración Nacional y de Fuerzas Políticas Afines en Ecatepec, Estado de México, Ebrard dijo confiar en que en Morena se mantendrá la unidad en medio de los procesos para elegir a quienes avalarán las candidaturas de ese partido. “Si no tienes igualdad, va a haber conflicto, sino respetas a todos, va a haber problemas, es lo que no queremos, queremos trabajar y que haya unidad” comentó.

Gracias Ecatepec por su apoyo a la 4T y al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/dNl8UXIUrm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2022

El pasado 20 de julio, el INE emitió estas medidas cautelares en contra de nueve gobernadores y legisladores de Morena que participaron en un mitin en Coahuila, en respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado martes, para que se abstengan de organizar o participar en posibles actos de campaña anticipada.

Las medidas cautelares recién emitidas aplicarán para siete funcionarios, entre ellos: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinabum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el Senador Ricardo Monreal.