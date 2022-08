López Obrador revela que pensó en renunciar a sus aspiraciones presidenciales en 2012

López Obrador comentó que terminó por sí participar en el proceso electoral de 2018 como candidato con la intención de realizar una transformación en el país, tomando como ejemplo las administraciones de Benito Juárez y Francisco I. Madero.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que luego de las elecciones presidenciales de 2012, cuando fue derrotado por el priista Enrique Peña Nieto, pensó en no volver a ser candidato presidencial, pero que volvió a intentarlo en 2018 impulsado por la idea de “llevar a cabo la transformación del país“.

En su conferencia de prensa matutina de este martes, el titular del Ejecutivo federal expuso que su postura sobre no volver a ser candidato presidencial la iba a dar a conocer en un evento en el Zócalo capitalino, y que incluso ya contaba con el borrador sobre el discurso que presentaría sobre el tema.

“Sí pensé después de la elección de 2012 en ya no participar como candidato, hasta escribí un texto, por ahí debe de estar el borrador.[…] Decía yo en el texto que quería ser Presidente para seguir el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado las circunstancias o no había sabido lograrlo”, explicó.

El actual Presidente de México reveló que contrario a lo que sus opositores –que lo señalaron como ambicioso vulgar y que estaba obsesionado con ser Presidente– han dicho en múltiples ocasiones, nunca le han interesado los cargos. Sin embargo, comentó que fue un tema que le afectó emocionalmente y que también era una de las razones para ya no volver a participar para las elecciones de 2024.

López Obrador recordó que por aquella época sí le afectó emocionalmente la campaña orquestada por la oposición en su contra.

“Todo esto, porque en ese entonces, los conservadores hablaban muchísimo de que yo era un ambicioso vulgar que estaba obcecado con ser Presidente y sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía, porque nunca me han interesado los cargos, lucho por ideales, por principios, y eso me hería y tenía yo ganas de decirles que no era así”, comentó.

Aún con esto, después de un tiempo de reflexión, el ahora titular del Ejecutivo federal consideró que debía continuar en su lucha por ideales y no por cargos, y tomó la decisión volver a competir seis años después, en 2018, por la Presidencia de la República.

Comentó que su participación en el proceso electoral de 2018 también se dio para no dar el gusto a la oposición de haberse retirado.

“Pensé que mis adversarios se iban a poner felices, iban a brindar —dijo entre risas—, iban a celebrar y que no debía darle el gusto a la oligarquía rapaz que estaba destruyendo a México y que valía la pena seguir adelante, y así tomé la decisión de continuar y ya ven, el pueblo quiso, la tercera fue la vencida y ahora sí, ya, en definitiva, terminando el mandato me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada”, añadió.

Una vez más, López Obrador recalcó que en cuanto su Gobierno finalice en 2024, se jubilará y se alejará de la política y de la vida pública en general. Sin embargo, expresó que se encuentra tranquilo porque hay buenos perfiles dentro de su movimiento para continuar con la transformación del país.

“Me siento tranquilo porque hay relevo generacional, hay varios, ya esa preocupación de antes no existe, porque hay varios compañeros, compañeras, que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación. No creo que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción e injusticias, no, va a haber continuidad con cambio hacia delante”, culminó.

Ya en febrero de 2022, el mandatario federal había comentado que “ya quería dejar la dirección del movimiento”.

En recorrido por Palacio Nacional con reporteros, luego de semanas de grave crisis por #CasaGris, el presidente muestra molestia y rostro adusto.

Por primera ves en 3 años, se muestra harto.

“Ya no puedo más; cierro mi ciclo y me retiro”, señala y se va.

Video: Israel Aldave. pic.twitter.com/CIs43kHbHa — Pedro Pablo Tejada R (@PedroPabloTR) February 24, 2022

“Yo ya había participado dos veces, era la tercera, a la segunda [elección Presidencial] ya quería dejar la dirección del movimiento, hasta había escrito un documento, que (me) iba yo a retirar o que iba yo a seguir luchando, pero ya no como dirigente, porque me molestaba mucho, mucho, mucho, esto para que lo sepan mis adversarios, que en ese entonces se hablaba de que yo estaba obsesionado con ser Presidente”, expuso.

En ese entonces, López Obrador detalló que redactó un borrador de un manifiesto en 2012, que sopesó leer en un mitin en el Zócalo capitalino, para anunciar esa decisión y dejar de manifiesto que no le movía el interés personal o la lucha del “poder por el poder”, pero afirmó que ya no leyó ese posicionamiento ante sus simpatizantes y decidió volver a postularse años después porque, si bien no se considera insustituible, sintió que todavía “podía hacer algo”.

López Obrador también declaró que, aunque a veces no se entienda, debe defender el movimiento de transformación porque éste viene de tiempo atrás y ha costado mucho sufrimiento y hasta vidas.