Alfaro aboga otra vez por el PRIAN. Dante: “MC está encima de decisiones personales”

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, dijo el martes que está decepcionado de la reciente reunión de su partido Movimiento Ciudadano (MC), debido a que se están tomando “decisiones muy graves“, de las que él no quiere ser parte.

En entrevista con medios de comunicación, Alfaro Ramírez insistió en que ya no está interesado en participar en un proyecto “que no entiende” y que toma las decisiones de manera unilateral.

“Cuando yo participé en MC, ganamos elecciones importantes e hicimos crecer la organización. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, en donde todo se decide de manera unilateral y donde nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional”, recalcó.

El mandatario estatal agregó ayer que él no ve claridad en la dirigencia nacional de MC, encabezada por el Senador Dante Delgado. Asimismo, comentó que se retirará de la política, de lo cual está más convencido después de la última reunión con la dirigencia nacional de su partido.

