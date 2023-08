Tormenta tropical “Franklin” toca tierra; podría inundar Haití y República Dominicana

Por Martín Adames Alcántara

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 23 de agosto (AP).— La tormenta tropical “Franklin” tocó tierra el miércoles en la isla de La Española compartida por República Dominicana y Haití, entre temores de que pudiera provocar aludes de tierra mortales y graves inundaciones en ambos países.

Se esperaba que “Franklin” se quedara sobre la isla la mayor parte del día, y podría arrojar hasta 25 centímetros de agua, con un máximo de 38 centímetros en puntos aislados.

El centro de la tormenta estaba el miércoles por la mañana 170 kilómetros al oeste-suroeste de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Tenía vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con ráfagas más altas, y se desplazaba hacia el norte a 17 km/h. Tocó tierra en la costa sur del país, cerca de Bahahona.

Los servicios de emergencias dijeron que estaban buscando a un hombre de 54 años con problemas de salud mental desaparecido tras saltar a un arroyo el martes por la noche.

