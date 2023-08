¡Está de vuelta! Paul McCartney anuncia show en CdMx: checa fechas y costo de boletos

El 14 de noviembre del 2023, Paul McCartney dará concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México con su gira internacional “Got Back Tour”.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 23 de agosto (ASMéxico).- Paul McCartney confirmó que regresa a México; dará un concierto como parte de su gira musical “Got Back Tour“. Como ya lo habíamos informado en AS México, el cantante volverá a tierras mexicanas y será en este 2023, cuando miles de fanáticos podrán tener la oportunidad de revivir sus canciones en vivo y a todo color. Te contamos los detalles.

¡El Dato! El último concierto de Paul McCartney en México fue en el Estadio Azteca el 28 de octubre del 2017.

OCESA COMPARTIÓ LA PISTA DEL REGRESO DE PAUL MCCARTNEY EN MÉXICO

Fue a través de la cuenta oficial de Ocesa donde se compartió un video con el fragmento de una de las canciones más conocidas de Paul McCartney, acompañado de un texto en ingles que se traduce como: “Me sacaste del tiempo”. El anuncio ya cuenta con miles de reacciones y comentarios donde miles de fans están emocionados por saber de qué se trata la noticia.

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023

¿CUÁNDO Y DÓNDE DARÁ CONCIERTO PAUL MCCARTNEY EN MÉXICO?

¡Confirmado! El exintegrante de The Beatles confirmó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que es 100 por ciento real el rumor de su regreso al país azteca y anunció a través de una publicación acompañada de un video que la ciudad elegida para dar show es la Ciudad de México.

El recinto en el que se presentará como parte de su gira internacional “Got Back Tour” será el Foro Sol, el próximo 14 de noviembre del 2023.

“Podemos llegar a la CDMX Got Back Tour llegará este 14 de Febrero de 2023 a la CDMX. Para más información: https://paulmccartneygotback.com”, anunció el cantante.

Presentado por @GNPSeguros: ¡El aclamado GOT BACK TOUR de @PaulMcCartney llega al Foro Sol! 🤟💥 Guarden la fecha, el 14 de noviembre será inigualable acompañados de una leyenda. #PaulMcCartneyGotBack#PreventaCitibanamex: 1ro de sept.

Venta general a partir del 2 de sept. pic.twitter.com/ku5H4ykfB1 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2023

FECHA DE LA VENTA DE BOLETOS PARA PAULMCCARTNEY EN CDMX

¡Toma nota! En este ENLACE podrás encontrar la liga directa para comprar los boletos del concierto de Paul McCartney en el Foro Sol; las entradas deberán ser adquiridas a través de Ticketmaster, y los horarios y fechas para comprarlos quedan de la siguiente forma:

– Venta Fans:Martes 19 de agosto del 2023, desde las 9:00 de la mañana.

– Preventa Citibanamex: Viernes 01 de septiembre del 2023, desde las 14:00 horas.

– Venta General: Sábado 02 de setiembre del 2023, desde las 14:00 horas.

¿CUÁL PODRÍA SER EL SETLIST DE PAUL MCCARTNEY EN MÉXICO?

– Can’t Buy Me Love (The Beatles song)

– Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings song)

– Maybe I’m Amazed

– I’ve Just Seen a Face (The Beatles song)

– Junior’s Farm (Wings song)

– Letting Go (Wings song)

– Let Me Roll It (Wings song)

– Getting Better (The Beatles song)

– Let ‘Em In (Wings song)

– In Spite of All the Danger (The Quarrymen song)

– New

– Lady Madonna (The Beatles song)

– Fuh You

– Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles song)

– Love Me Do (The Beatles song)

– Dance Tonight

– Blackbird (The Beatles song)

– Here Today

– My Valentine

– Got to Get You Into My Life (The Beatles song)

– Come On to Me

– Etc.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.