Giuliani, abogado de Trump, queda fichado en Atlanta; lo liberan con 150 mil dólares

Por Kate Brumback

Atlanta, 23 de agosto (AP).— Rudy Giuliani se entregó el miércoles en una cárcel de Atlanta por los cargos en su contra relacionados con los intentos de anular la derrota del entonces Presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El exalcalde de Nueva York fue encausado la semana pasada junto con Trump y 17 personas más. La Fiscal federal del condado Fulton, Fani Willis, dijo que todos se confabularon para subvertir la voluntad de los electores después de que Trump perdiera ante el demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020.

Giuliani —fichado al igual que los demás acusados— quedó en libertad después de que le fijaran una fianza de 150 mil dólares, la segunda más cuantiosa del caso, sólo superada por la de 200 mil dólares impuesta a Trump.

Giuliani, de 79 años, está acusado de encabezar los intentos de Trump de exigir a los legisladores estatales en Georgia y en otros estados donde los comicios estuvieron muy reñidos que ignoraran la voluntad del electorado y nombraran ilegalmente a compromisarios favorables a Trump.

Georgia fue uno de los diversos estados en los que Trump perdió por pequeño margen, y los republicanos y sus aliados proclamaron, sin evidencia, que la elección estuvo amañada a favor de Biden.

Giuliani está acusado de hacer falsas declaraciones y solicitar falsos testimonios, de confabularse para crear documentación falsa y de solicitar a legisladores estatales que infringieran su juramento para que nombraran una lista alterna de compromisarios pro Trump.

JUST IN: A defiant Rudy Giuliani turns himself in to the Fulton County jail, says he feels good because he is defending the rights of Americans.

“I'm the same Rudy Giuliani that took down the mafia that made New York City the the safest city in America.”

“Enemies of our… pic.twitter.com/BKfiqlOi8n

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 23, 2023