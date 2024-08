El amigo Ken Salazar, el embajador estadunidense que siempre encontraba la manera de no confrontarse con el presidente López Obrador, emitió una declaración, hablando siempre a título personal, que cayó como bomba en en el corazón de la 4T. “En mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de derecho”, dice, la reforma al poder judicial en Méxcio va a ser una desastre para la justicia, tendrá repercusiones en la confianza de los inversionistas y pondrá en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Lo amistoso no quita lo claridoso; el que avisa no traiciona. La declaración del embajador de Estados Unidos es una advertencia a tiempo de las implicaciones que tiene para la relación entre los dos países la reforma y la manera en que ésta se está llevando a cabo. Es la forma y es el fondo y todo tienen consecuencias, advierte el amigo del sombrero texano.

El presidente López Obrador no va a escuchar al embajador estadunidense. Lo va a tratar con condescendencia, como lo ha hecho tantas veces con aquellos a los que teme o sabe que le pueden afectar, como es el caso de los narcos (siempre llamados por su nombre, jamás con un apodo, como hace con sus enemigos políticos), los grandes capitales, a quienes no toca ni con el pétalo de una declaración, o el mismo Donald Trump. Lo que dirá en las Mañaneras es que respeta su opinión pero no está ese acuerdo y seguirá adelante con su plan, como lo ha hecho siempre.

El mensaje es para Claudia Sheinbaum: si se aprueba la reforma habrá problemas en la relación y turbulencia económica. Si Méxcio se va por ese camino, el vecino del norte, el principal socio comercial tomará sus propias medidas. No es una declaración oficial, es una fraternal y diplomática advertencia.

El cabildeo de alto nivel está por comenzar. ¿Tiene la fuerza Claudia Sheinbaum para digamos ralentizar las reformas, para que se aprueben hasta que ella sea presidenta y con sus visión? Las señales hasta ahora dicen que no. Ayer mismo los diputados morenistas avisaron que van también por la desaparición de los órganos autónomos en septiembre, cuando de acuerdo a lo dicho por la presidenta electa en junio la única agenda para el mes de despedida de López Obrador era la reforma judicial y tres otras muy menores que ella proponía (la no reelección, apoyo a mujeres mayores de 60 y becas universales). Le están comiendo el mandado.

Cada día que pase hasta la toma de posesión de la nueva presidenta los mercados van a presionar y los radicales de Morena también. De cómo transite estos cuarenta días, más largos que la cuaresma, depende de que Sheinbaum comiencen un gobierno con crisis financiera, con crisis política con Morena o con ambas. El equilibrio es cada día más complejo.

Diego Petersen Farah

