AMLO: También Canadá recibirá una nota diplomática por dichos sobre Reforma Judicial

Los embajadores de Estados Unidos y Canadá, los mayores aliados comerciales de México, expresaron este jueves su preocupación con respecto a la posible aprobación de la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma al Poder Judicial.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que también el Gobierno de Canadá recibirá una nota diplomática ante los dichos del Embajador de aquel país en México, quien cuestionó la reforma al Poder Judicial unas horas después de que el Embajador estadounidense Ken Salazar hiciera lo propio.

—¿Habrá nota diplomática para Canadá, nos puede confirmar?

—Se va a hacer a Canadá también—, dijo el Presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Unos minutos antes, López Obrador había informado que su Gobierno envió un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por las declaraciones del Embajador Ken Salazar contra la reforma al Poder Judicial, a las que calificó de “injerencistas” y de “imprudentes”.

“Cómo se armonizan Estados Unidos y Canadá, porque esto es lamentable”, resaltó el Presidente mexicano. “Porque esto no es Ken, Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

Graeme C. Clark, Embajador de Canadá, se había unido el jueves a las declaraciones que anteriormente efectuó su contraparte estadounidense, Ken Salazar, al afirmar que inversionistas canadienses han externado sus preocupaciones ante la posible aprobación de la reforma impulsada por el Presidente mexicano, la cual pronto será discutida en el Congreso de la Unión.

“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, dijo el diplomático a la agencia EFE durante el foro de negocios México-Canadá “CanCham Day 2024”.

Clark agregó que la reforma judicial podría afectar el “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México. Sin embargo, también aclaró que su interés es “transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense” sin intervenir en la política mexicana.

“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, precisó.

Momentos antes, el Embajador estadounidense Ken Salazar opinó que la reforma al Poder Judicial sería un riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte.

“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia de México y para la integración de las economías de México, EU y Canadá. Comprendo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero la Reforma Judicial no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá al Poder Judicial”, dijo Salazar en conferencia de prensa.

El Presidente López Obrador respondió a ambas embajadas este viernes en su conferencia matutina. “Últimamente, han habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del Embajador Salazar de ayer. Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento. Desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores: no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponde resolver a los mexicanos. Es un extrañamiento para la Embajada. Espero que esto no se repita”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Estamos a favor a de la no intervención, de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias y la cooperación para el desarrollo. Hay veces que se entiende hasta en circunstancias muy adversas que somos independientes y soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos. Parece increíble pero nos entendimos con el Presidente Trump. Hasta firmarmos un tratado comercial. Luego se dan los cambios con Biden que es una muy buena persona y se mantuvo una política de respeto”, dijo López Obrador. Luego, leyó el extrañamiento completo ante la prensa.

“Es una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de México y no refleja el respeto mutuo de las relaciones entre nuestros gobiernos”, dice una parte del documento enviado a Washington DC.

Más tarde en su conferencia, López Obrador insistió en que “si se elige a los jueces podemos ir limpiando la corrupción del Poder Judicial. Que esos jueces y magistrados sepan que representan al pueblo de la nación, su función es impartir justicia, por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia”.

“Estamos proponiendo esa reforma y no quieren, ¿cuál es el agravio, la violación, que se está cometiendo? ¿No los mexicanos vivimos en una democracia? El pueblo tiene todo el derecho de cambiar la forma de su Gobierno”, añadió.