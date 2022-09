El Presidente eleva el tono, apunta a juzgadores, acusa corrupción del Poder Judicial

El Presidente retomó la importancia de una reforma al Poder Judicial debido a casos empañados por la corrupción.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente elevó el tono hoy contra el Poder Judicial de la Federación; reclamó la corrupción de jueces y los “fallos a modo” y puso el dedo en la llaga: “falta la reforma”, dijo, y más adelante agregó: “Hay tiempo para esa reforma”.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador demanda una reforma del Poder Judicial. Su administración ha debido sortear amparos y decisiones de juzgadores a los que liga con “intereses creados”, es decir, con acuerdos fuera de los tribunales para beneficiar a grandes corporativos o a grupos de litigio de la oposición.

Hoy, López Obrador dedicó una buena parte de su conferencia matutina a reclamar la reforma, a exhibir por distintos casos que incluso atañen a organismos autónomos.

“Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial. Ojalá los integrante de la judicatura, un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal el Poder Judicial con toda su independencia”, contestó el mandatario cuando fue cuestionado sobre la ineficiencia de los jueces.

Para ilustrar lo anterior, López Obrador retomó el caso del Juez que ha liberado a ya varios supuestos implicados en el caso Ayotzinapa.

“Esto que se dio a conocer ayer del Juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 70 implicados, ¡120 implicados! y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público, sea forma, no fondo, puede ser derecho – que puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que eso es chueco- pero sin duda no hay justicia”, señaló.

“Si estamos hablando de un caso de tremenda injusticia y porque no está bien presentada la denuncia por el Ministerio Público, ya con eso voy a resolver dejar en libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Qué no es Juez? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa que tiene que ver con Guerrero lo atiende un Juez en Tamaulipas, pero en la frontera, que además vive en Estados Unidos, según información que se tiene, que hay que comprobar. ¿Cómo es eso? ¿Y va a ser pura denuncia y van a seguir haciendo y deshaciendo? Pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial. Esto no puede seguir así”.

Además, el Presidente cuestionó la autonomía de los jueces en esta clase de casos.

“Y que la autonomía de los jueces, grupos, si a esas vamos, ese Juez es el Estado. ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? ¿Por qué él está por encima de todo? Tiene un poder omnínodo, ¡¿Ah, porque es autónomo?! Esto hay que revisarlo, sin duda. por eso se está exponiendo aquí, y mientras estemos nosotros, vamos a seguir insistiendo y en lo que a nosotros corresponde, vamos a denunciar penalmente este caso”.