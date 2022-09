Diálogo con directivos de alimentos fue productivo: AMLO; habrá plan antiinflación

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que se trabajará un plan conjunto entre la industria de alimentos y el Gobierno para hacer que los precios de la canasta básica no suban.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el próximo lunes 3 de octubre asistirán a su tradicional conferencia de prensa matutina los principales dueños y directivos de cadenas ligadas a alimentos para formar parte de la presentación de continuación del contra la inflación en México, que hasta la primera quincena de septiembre se situó en 8.76 por ciento.

Durante su rueda de prensa, el mandatario federal comentó que la tarde de ayer sostuvo una reunión con empresarios de la industria de los alimentos y recalcó que el diálogo fue muy productivo y que todos respaldaron la iniciativa de apoyo a los bolsillos, por lo que se llevará a cabo un establecimiento de precios que permita que el gasto familiar rinda más.

“Todos estuvieron de acuerdo en ayudar, hasta les dije: ‘Yo sabía que ustedes iban a estar a ala altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar’. Y les dije: ‘¿y saben por que todos están ayudando? Por México. Porque todos le debemos mucho a nuestro país’, y todos empezaron a tomar la palabra y les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación, que la parte energética dependía de nosotros y que tenemos control, pero que el problema era el precio de los alimentos, y que entendía yo que están subiendo insumos y materias primas en el mundo porque es una inflación mundial, pero que podíamos actuar y controlar la inflación, porque causa mucho daño. Empezaron a pedir la palabra y desde el primero, ‘nosotros apoyamos’, y luego el segundo, el tercero, todos”, dijo desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

“Quedamos en que se está trabajando el plan, es reforzar lo que ya se habia hecho, pero con mas profundidad. Definiendo muy claramente los precios de la canasta básica, que no haya aumentos”, agregó.

López Obrador dijo que además no se controlarán los precios, pero no dio más detalles, ya que refirió que esto se explicará de forma completa el próximo 3 de octubre. Sin embargo, resaltó que habrá un acuerdo para que la canasta de 24 productos, con posibilidad de ampliarse a más artículos, tenga un precio fijo y que además se exhiba el precio de forma individual.

“Todos muy solidarios, ofrezco disculpas por no mencionar a todos, pero si quedamos que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes a la mañanera y se de a conocer el plan, de modo que no me sigan preguntando porque sino que vamos a hacer”, detalló.

Finalmente, el Presidente López Obrador afirmó que si habrá un aumento considerable al salario mínimo y recalcó que, como en ocasiones anteriores, habrá consenso de los tres sectores involucrados: obreros, empresarios y el Gobierno.

Conoce la información del Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC, con datos actualizados a la primera quincena de septiembre 2022. https://t.co/8wmVUtmn89 #ComunicadoINEGI #Inflación #México pic.twitter.com/GULFE8bvqZ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2022

“Eso se va a ver en su momento, sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable, canalizando lo que corresponde y procurara que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en tres casos, que ha sido por consensos”, dijo.

Fue la tarde del 21 de septiembre cuando el Presidente de México recibió a empresarios del sector alimenticio en Palacio Nacional. En ese momento, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que ahí acordaron reforzar el plan antiinflacionario y que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio.

“Estamos buscando por lo menos que no suban, pero algunos productos tienen condiciones de bajar porque hubo un aumento muy grande por ejemplo al trigo que va bajando de precio, el maíz amarillo va bajando, eso debe verse reflejado pronto en el mercado nacional estamos hablando solo de los 24 productos que están en la canasta básica”, precisó el funcionario.

Para Sheffield, la reunión fue muy afable con los empresarios y el Presidente: “Una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación que es un problema mundial”.

Leovi Carranza de Grupo Pinsa, Antonio Suárez Gutiérrez de Grupo Mar, Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Minsa; Alberto Sepulveda, vicepresidente de Walmart México y Juan Antonio González de Maseca, fueron algunos de los asistentes a la reunión. En el encuentro igualmente se encontraron los secretarios de Gobernación (Segob) y Economía, Adán Augusto López y Tatiana Clouthier respectivament; así como Ricardo Sheffield, titular de la Profeco y Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).