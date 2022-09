Ebrard se reune con su homólogo de Rusia; le presenta “plan de paz”y frenar conflicto

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que este día se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para presentarle la propuesta de paz para terminar el conflicto en Ucrania, planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde inicios de este mes de septiembre.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Secretario compartió una fotografía en la que se le ve sentado frente al Ministro del Kremlin. De acuerdo con la imagen, en la reunión también estuvo Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México ante la ONU.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 23, 2022

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le expresó personalmente a Marcelo Ebrard Casaubón que su Nación ve con buenos ojos el plan de paz que México presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a las críticas expresadas por un asesor del Jefe de la Oficina de Volodymyr Zelenski, Presidente de Ucrania.

“Ayer me informó Marcelo Ebrard que en la ONU se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz y que el señor que había escrito un tuit en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia no tenía ninguna autorización del Gobierno de Ucrania. Eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard que se entrevistó con el Ministro de Ucrania. Es interesante, ¿no? Que se conozca porque hicieron un escándalo con eso”, declaró el Primer Mandatario de México.