Saldremos en el VIDEO de Elton John y Britney Spears: Cablebús y Sheinbaum celebran

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Si el regreso de Britney Spears emocionó a sus miles de seguidores, el video de “Hold me Closer”, su nueva canción con Elton John, llevará a los fanáticos a otro nivel cuando sepan que fue filmado en la Ciudad de México.

El cantante británico compartió, en sus redes sociales, 13 segundos del nuevo video musical que grabó con la “Princesa del Pop” en varias locaciones de la capital mexicana, el cual se estrenará el próximo martes 27 de septiembre a las 12:00 horas.

La línea 2 del Cablebús que pasa por Iztapalapa, el Nido de Quetzalcoatl, la Casa Luis Barragán, el Taller de Arquitectura Agustín Hernández, entre otros destinos turísticos, fueron escenario del nuevo sencillo de ambos artistas, el cual lanzaron hace algunas semanas.

En el video se podrá observar las instalaciones de Luis Barragán y Agustín Hernández, considerados los mejores arquitectos mexicanos de todos los tiempos.

Elton John & Britney Spears video Hold Me Closer was filmed in many locations in Mexico City 🇲🇽

– Casa Luis Barragán

– Los Clubes

– Taller de Arquitectura Agustín Hernández

& more locations

Luis Barragán & Agustín Hernández are considered top Mexican Architects of all time pic.twitter.com/NBrrHWON5A

— Britney Pop Icon 🌹🚀 (@Britney_PopIcon) September 23, 2022