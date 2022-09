La Segob y la SSPC denuncian ante la FGR al Juez Samuel Ventura por caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, presentó una denuncia de hechos contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa y que ha dejado en libertad a varios de los acusados.

En un comunicado difundido esta noche se informó que las áreas jurídicas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la Fiscalía General de la Republica (FGR) para ingresar la denuncia en donde se señala al Juez por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

Pese a ello, agrega, “los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”.

Además recordaron que el 14 de septiembre pasado el Juez dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.

En total, señalaron las dependencias, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por el Juez Samuel Ventura Ramos a favor de los acusados.

LAS LIBERACIONES DEL JUEZ

Apenas ayer, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que se presentaría una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como una penal en contra del Juez Samuel Ventura Ramos.

“Señalar que no es la primera vez que este Juez emite este tipo de sentencias absolutorias. En días pasados absolvió a José Luis Abarca Velázquez [exalcalde de Iguala] por el delito de secuestro”, recordó el funcionario federal en conferencia de prensa presidencial, en Palacio Nacional.

El pasado miércoles, el Juez dio la orden de liberar a 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

El Subsecretario de Seguridad explicó que la sentencia absolutoria fue a 24 personas por el delito de homicidio calificado, ya que supuestamente habrían participado en el homicidio en grado de tentativa de Aldo “N”, el estudiante de Ayotzinapa que se encuentra en estado vegetativo desde el 2014.

Destacó que en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este Juez bajo el argumento de “cuestiones procesales de temas de debido proceso”.

“En nuestra opinión no ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia”, añadió.