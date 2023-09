La censura a los libros de texto, bajo amenaza

El día 18 de septiembre la página digital de “El Diario de ciudad Juárez”, publico una noticia con la declaración que hizo el representante de la gobernadora en ciudad Juárez. Que a la letra dice:

“El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, recordó que el pasado lunes un juez reafirmó que continúa la prohibición para que se entreguen los libros mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un fallo definitivo, por lo que su uso, aunque los descarguen o los traigan de otros estados, no está permitido.”

“El funcionario dijo desconocer si se pueden aplicar sanciones a los docentes de quienes se compruebe que han usado dicho material, pero insistió en que de momento sólo se pueden usar las guías impresas que distribuye Gobierno del Estado.”

La declaración publicada es una amenaza implícita a los maestros para obligarlos a usar los cuadernillos que ha distribuido el gobierno del Estado, para guiar a los maestros en su trabajo y a los alumnos en su aprendizaje. Hemos visto que estos cuadernillos no cumplen ninguno de los dos objetivos, pero además ratificamos que esos cuadernillos se refieren y fueron repartidos para el plan y programa de estudios del año pasado. Y simplemente se fotocopiaron. En esa declaración el Señor Ibáñez, Representante del Gobierno Estatal en la Zona Norte hace una interpretación incorrecta de los términos de la suspensión del acto reclamado en la controversia constitucional interpuesta por la gobernadora contra los libros de texto.

Volvemos a repetir que los términos de la suspensión, se limitan únicamente a la no distribución de los libros. Y de manera ilegal inclusive incurriendo en un probable desacato a la propia suspensión, como el representante de la gobernadora en ciudad Juárez, la extiende más allá del acto suspensorio y empieza a utilizar la misma para afirmar que los maestros están obligados a utilizar los cuadernillos que distribuye el gobierno estatal. Esta es una orden transmitida a través del medio a maestros totalmente ilegal, él no tiene facultades para decidir que textos se deben distribuir, sin embargo, se atreve a señalar que los libros de texto gratuitos no se pueden utilizar ni siquiera en su edición digital o impresa traídas de otro estado.

Esto último no está incluido en el “acuerdo de suspensión de distribución de los libros”, y además utilizar los libros de texto en el salón es una obligación, porque los mismos se apegan a los planes y programas de estudio oficiales, mismos que están debidamente publicados en el DOF y apegados al modelo de la nueva escuela mexicana, obligatorio desde el 2022.

La interpretación de los efectos de la suspensión del acto reclamado dentro de una controversia constitucional solo puede hacerse por el Tribunal de la causa. Y no es facultad de un funcionario administrativo y menos puede llevarse al extremo de utilizar esa mala interpretación como argumento para amenazar con una posible sanción a los maestros que hagan su trabajo utilizando todos los recursos a su alcance. Solo en la Edad Media y en la Alemania de Hitler, había libros prohibidos, en México y para la Educación, no existen libros prohibidos.

Me sorprende el silencio del secretario general de la Sección Octava de Maestros.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.