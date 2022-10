Consumo de mariguana, opiáceos, cocaína y metanfetamina sí daña el corazón: estudio

Madrid, 23 de octubre (Europa Press).- Un nuevo estudio realizado por investigadores de UC San Francisco de más de 23 millones de personas concluye que algunas drogas de uso común y de las que se abusa plantean riesgos previamente no identificados para el desarrollo de fibrilación auricular (FA), un trastorno del ritmo cardíaco potencialmente mortal.

Los investigadores analizaron los datos de los códigos de diagnóstico de cada ingreso hospitalario, visita a la sala de emergencias y procedimiento médico en California durante los años 2005 a 2015, identificando a casi un millón de personas que no tenían FA preexistente, pero que luego desarrollaron FA durante esos años.

Entre los pacientes en las bases de datos examinadas, 132 mil 834 usaban cannabis, 98 mil 271 usaban metanfetamina, 48 mil 700 usaban cocaína y 10 mil 032 usaban opiáceos. En el estudio longitudinal, publicado en el European Heart Journal, los científicos de la UCSF descubrieron que los consumidores de mariguana tenían un 35 por ciento más de probabilidad de desarrollar FA más adelante.

“A pesar de exhibir una asociación más débil con la FA incidente que las otras sustancias, el consumo de cannabis todavía exhibió una asociación de magnitud similar o mayor con factores de riesgo como la dislipidemia, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Además, aquellos con consumo de cannabis exhibieron un riesgo relativo similar de incidentes de FA que aquellos con consumo tradicional de tabaco”, informan los autores del estudio.

UCSF study of 23 million people reports that use of marijuana, meth, cocaine or opiates is linked to atrial fibrillation (#aFib), a potentially lethal heart disorder.https://t.co/gUOHU50zRR

— UC San Francisco (@UCSF) October 18, 2022