¿A qué hora y en dónde puedes ver el GP de Estados Unidos? Aquí todos los detalles

Ciudad de México, 23 de octubre (ASMéxico).- Tras una semana de parón, la Fórmula 1 regresa a la acción y viaja a la otra punta del mundo para el GP de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en el circuito de Austin. Será decimonovena parada de esta temporada, que desde el pasado GP de Japón ya conoce a su nuevo campeón del mundo. Max Verstappen se coronaba como bicampeón tras una sanción a Charles Leclerc y un montón de dudas que dejaron una de las celebraciones más frías que se recuerdan en la historia del Mundial.

Pero a la Fórmula 1 le quedan grandes alicientes en lo que resta de curso. A falta de cuatro citas más para cerrar el año, el subcampeonato sigue en juego. Separados por un punto, “Checo” Pérez y Charles Leclerc son los grandes aspirantes a la segunda plaza de la clasificación general. Por el momento, el de Red Bull ocupa el puesto ante el Ferrari del monegasco que, además lucha por volver a la senda de la victoria. En lo que va de curso, la marca energética ha ganado 14 de las 18 carreras disputadas. Doce de estas recaen en Max Verstappen que, además, está a una victoria de igualar el récord de Michael Schumacher y Sebastian Vettel, con trece citas ganadas en un mismo año. Eso sí, el actual campeón tiene todo de cara para, incluso, superarles.

Don't miss lights out in Austin! Here's when racing begins, all around the world ⏰#USGP #F1 @ROLEX pic.twitter.com/WJ9XGYcI7m

— Formula 1 (@F1) October 23, 2022