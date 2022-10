“No se trata de competir, sino de colaborar”: Sheinbaum sobre cooperación con estados

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este domingo desde Nuevo León la importancia de invertir y colaborar entre los estados del país para atender el abasto de agua, el derecho a Internet gratuito, la seguridad y la movilidad, entre otras problemáticas.

En su ponencia en el Centro Internacional de Negocios Monterrey, ubicado en el Parque Fundidora, compartió que la inversión que desarrolla la Ciudad de México en Michoacán es un proyecto especial que servirá para mejorar el riego de la agricultura y abastecer de agua a las poblaciones que carecen del líquido.

“Con toda esa eficiencia, podemos traer más agua a la Zona Metropolitana del Valle de México. Eso es una visión de cómo atender los problemas del agua, y la inversión y la colaboración que hemos hecho con distintas entidades de la República”, dijo.

Sheinbaum Pardo también expuso las acciones y resultados del Gobierno de la Ciudad de México en materia de movilidad, medio ambiente, seguridad y reactivación económica.

Frente a cerca de tres mil personas, la Jefa de Gobierno capitalina finalizó su discurso destacando la importancia de las mujeres para que participen en la vida pública, pues el ejemplo que da una mujer gobernando, para ella, significa cambiar la perspectiva de las nuevas generaciones y dejar atrás los prejuicios.

“Hoy tenemos a una mujer que ya viajó al espacio -mexicana-, que eso haya sido posible le cambia la perspectiva de vida a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, no hay ese prejuicio de que no te puedes dedicar a ser ingeniera, a ser abogada o a la política, ‘eso es cosa de hombres’; no eso ya no, ya quedó en el pasado”.