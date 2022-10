Boris Johnson renuncia a carrera por liderazgo del Partido Conservador de Inglaterra

Madrid, 23 de octubre (Europa Press).– El exprimer Ministro británico Boris Johnson ha anunciado su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el Jefe del Gobierno británico.

Johnson ha explicado que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordaunt, tras “contactar” con ellos con la intención de lograr una colaboración por el bien del país, lo que finalmente no ha sido posible.

El exmandatario ha afirmado que le “atraía” la idea de presentarse por el apoyo que tenía de otros conservadores. “No puedes gobernar con eficacia a menos que tengas un partido unido en el Parlamento”, ha reseñado.

“Me temo que lo mejor que puedo hacer permitir que mi candidatura avance y comprometer mi apoyo a quien lo consiga”, ha indicado Johnson, según recoge la cadena británica Sky News.

Johson ha explicado que ha superado “el muy alto listón de las 102 nominaciones”. “Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado”, ha añadido Johnson. Debía presentar el apoyo formal de un centenar de los 357 diputados conservadores antes de este lunes a las 14.00 horas.

“Un día es mucho tiempo en política”, ha afirmado en Twitter uno de los antiguos aliados de Johnson, Nadhim Zahawi, tras respaldar públicamente a Sunak. Así, una Boris Johnson renuncia a la carrera por el liderazgo del Partido Conservador jornada que comenzaba con la noticia del regreso de Johnson en clase turista de unas vacaciones en el Caribe entre los rumores sobre su candidatura, termina con el anuncio formal de la retirada de la carrera por Downing Street.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

