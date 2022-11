Policía reporta tiroteo en Walmart de Virginia; hay muertos, incluyendo el atacante

Por Maria Ortiz

Los Ángeles, 23 de noviembre (LaOpinión).- La policía de Chesapeake, Virginia, informó que hubo un tiroteo masivo en un Walmart con múltiples muertos y heridos, según el oficial de información pública de la policía de Chesapeake, Leo Kosinski.

Los oficiales respondieron a la tienda alrededor de las 22:12 horas y encontraron evidencia de un tiroteo adentro, dijo Kosinski.

Los oficiales entraron a la tienda y descubrieron a varias personas muertas y heridas, según Kosinski. Agregó que la policía aún no podía confirmar un número específico de muertes, pero creen que es “menos de diez”.

Se confirmó que el tirador murió poco después de la medianoche.

Los oficiales todavía están revisando la tienda para buscar más víctimas potenciales e investigando lo ocurrido.

Todavía hay una respuesta policial masiva, con más de 40 vehículos de emergencia afuera. Los agentes del FBI y la policía de Virginia Beach respondieron para ayudar a Chesapeake.

La policía también está instando al público a mantenerse alejado. Pidió que quienes estén buscando información o saber de un ser querido que trabaja o estuvo en la tienda, que se dirija al Centro de conferencias de Chesapeake.

We’re only a few hours into the response, so we don’t have all the answers yet. Chesapeake Police continue their investigation into the active shooter event at Walmart on Sam’s Circle. We do know there are multiple fatalities plus injuries and the shooter is confirmed dead.

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022