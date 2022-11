Monreal denuncia a Layda Sansores por violar suspensión y difundir conversaciones

La audiencia en la que se definirá si la mandataria estatal violó o no la suspensión definitiva se fijó para el próximo 7 de diciembre.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sufre un nuevo revés por las polémicas conversaciones que desde hace algunos meses ha dado a conocer en torno a algunas figuras políticas. Esta vez, y luego de haber sido advertida con anterioridad, el también morenista Ricardo Monreal Ávila la ha denunciado ante un Juez federal por violar la suspensión definitiva que le impedía mencionarlo, además de bajar de sus redes sociales información en torno a él.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) promovió un incidente de violación de la medida cautelar que le fue otorgada a mediados del mes pasado luego de que la Gobernadora volviera a difundir detalles en su contra.

Agustín Tello Espíndola, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite el recurso promovido por el Senador morenista y ordenó correr traslado a las autoridades para que rindan el respectivo informe justificado.

Ayer se me otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora de Campeche. Luchemos por que la Constitución y la ley se respeten. Mi convicción como maestro universitario y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica. pic.twitter.com/1rzIb81GBr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2022

El Juez fijó el próximo 7 de diciembre la audiencia en la que se definirá si la mandataria estatal violó o no la suspensión definitiva.

La medida cautelar le fue otorgada a Monreal luego de que en una de las transmisiones semanales del programa “Martes del Jaguar” de la Gobernadora se hubieran llevado a cabo intervenciones de comunicaciones privadas que presuntamente existieron entre el político de Morena y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado 25 de octubre, Layda Sansores exhibió una serie de chats entre Monreal Ávila y “Alito” Moreno Cárdenas, en donde se da a entender que habrían pactado algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además, acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de WhatsApp entre Monreal y “Alito”.

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

Laya Sansores acusó a Monreal de ser “un doble agente” porque, dijo, cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todas las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

Luego de ello, Monreal obtuvo una suspensión provisional para que la Gobernadora no lo mencionara en su programa “Martes del Jaguar”, algo que ésta no cumplió, por lo que insistió en que va por su desafuero y expuso que en diciembre definirá si continúa en Morena.

En conferencia de prensa y acompañado por 13 senadores de Morena, el coordinador parlamentario indicó el 9 de noviembre, respecto al desafuero de Sansores, que la Gobernadora habría cometido los delitos de intervención y difusión de diálogos privados, y peculado.

“No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicana o mexicano que viole la Ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean voladores de la Constitución y la Ley”, dijo

Por su parte, el 15 de noviembre Sandores habló acerca de cómo Monreal quiso meterse en las denuncias de corrupción que ella mantenía con Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Monreal se subió a otro vagón del Tren Maya: nosotros a lo que estábamos dedicados era a combatir la corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas. Y sí, salió en un diálogo pero, ¿tú ejerciste acción para protegerlo?”, preguntó esta noche la mandataria.

Nadie lo va lastimar, añadió, “ni Andrés Manuel, ni Claudia ni nadie. Con quien se tiene que reconciliar es “con sus valores enmohecidos”, planteó Sansores San Román.

“Yo me defiendo sola”, dijo la Gobernadora sobre la carta que firmaron 87 senadores para defenderlo. “Pero él incluso compromete a los senadores que, según la tradición, tienen que defender a su líder”.

La Gobernadora reiteró que todo lo que ha difundido en su programa “Martes del Jaguar” es verdad. “Nadie nos ha dicho que es mentira lo que hemos leído aquí. Me dice de todo: que soy loca, que soy perra, pero no importa”.