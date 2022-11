Balenciaga se disculpa y retira polémica campaña que sexualizaba a los niños

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La polémica marca española Balenciaga se ha disculpado luego de que, nuevamente, una de sus campañas diera de qué hablar. La firma de moda de lujo fue blanco de críticas al utilizar fotografías de niños con peluches y objetos asociados al sadomasoquismo para la campaña de su colección Objects.

Las controversiales instantáneas de la campaña navideña de la marca que se publicaron en su tienda de regalos incluían a peluches a modo de bolsos con tangas y correas bondage de cuero abrazados por niñas pequeñas mientras, de fondo, se mostraban diversos objetos de la firma, entre los que también se encontraban algunos referentes a bebidas alcohólicas.

“Condenamos fuertemente el abuso de niños en cualquier forma. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, concluye la publicación de la marca.

I thought people were trolling, but nope. It’s real. Maybe this is why Balenciaga left Twitter. They don’t want to be held accountable. Yes, these are children holding teddy bears dressed in bondage outfits. pic.twitter.com/zBlACUiZjo

