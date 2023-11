Sam Altman regresa al cargo de director general en OpenAI días después de su despido

Por Matt O’Brien

San Francisco, 23 de noviembre (AP) – El destituido jefe de OpenAI, la firma responsable de ChatGPT, regresó a la empresa que le había despedido a finales de la semana pasada, tras una lucha de poder que conmocionó la industria tecnológica y llamó la atención sobre los conflictos en torno a cómo construir Inteligencia Artificial de forma segura.

La junta, que sustituye a la que despidió a Altman el viernes, estará dirigida por el excodirector general Bret Taylor, que también presidió la junta de Twitter antes de que fuera adquirida por Elon Musk el año pasado. Los otros miembros serán el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers y el director general de Quora Adam D’Angelo.

La junta directiva anterior, que incluía a D’Angelo, se había negado a dar motivos concretos para el despido de Altman, lo que provocó un conflicto interno en la firma durante el fin de semana y una presión creciente de los inversionistas de la startup.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023