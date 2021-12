Lagos le canta a la incertidumbre del amor con “Julia” y prepara fechas para 2022

Lagos ya planeta un 2022 con nuevas fechas para presentaciones y música que ya se está cocinando, mientras, a la par, cierra este año con el estreno de “Julia” junto a Lasso que también está siendo bien recibida por el público después del éxito arrebatador de “Mónaco” de la mano de Danny Ocean.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– A días de que termine el 2021, el dúo venezolano Lagos, integrado por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, aún sigue tratando de asimilar lo sucedido este año con el lanzamiento de su primer álbum “Clásicos”, escrito y producido en su totalidad por estos músicos y que logró posicionarse entre lo más escuchado.

“De verdad que ha sido muy loco, este año ha sido de sorpresas muy bonitas, cambios y mucho crecimiento. Verdaderamente estamos muy agradecidos de todo el éxito que ha tenido ‘Mónaco’, el single, nuestro álbum ‘Clásicos’, los sold out que hemos tenido también, los shows, de verdad que ha sido muy impresionante”, comentó Luis en entrevista con SinEmbargo.

Como lo dice Luis, “Mónaco” de la mano de Danny Ocean se convirtió en el primer hit para este grupo y llegó a colarse al Top 20 del chart de Spotify México. A cuatro meses de ese explosivo lanzamiento llega “Julia”, el nuevo sencillo junto a otro venezolano: Lasso.

“Todavía no entiendo bien qué está pasando, estoy como surfeando la ola, pero a veces siento que me revuelca un poco”, explica Agustín, quien se dice agradecido con lo que está viviendo “con ‘Mónaco’ y ahora con ’Julia’, con los shows, con todo. Sea que esto dure mucho o poco, el día de hoy lo que me queda es eso, rescatar el crecimiento de poder tener esta experiencia con la que hemos soñado mucho tiempo”.

“JULIA”, LO NUEVO

Ahora Lagos le canta a la incertidumbre, a no tener las cosas cosas claras en una relación con “Julia”, una canción escrita junto a Andrés Vicente Lazo, mejor conocido como sólo Lasso, pero que en la versión del disco sólo es interpretada por Agustín y Luis, y que éste último comenta:

“Siempre supimos que esa canción era especial, que tenía algo diferente y justamente cuando salió inmediatamente se volvió una favorita de los fans. Presentíamos que tenía esa magia y sabía que no podía quedar todo hasta ahí. Es una canción tan especial y que le encanta a los fans, que pensamos en hacer algo adicional, y entonces vino esta idea de volverla a lanzar pero ahora interpretada junto a Lasso, que es algo que nos emociona muchísimo, y sí, de verdad que el recibiendo ha sido muy cool y tratamos igual que se sintiera diferente, pero también respetar la escena de esta canción, y hacerla llegar lo más lejos posible”.

El video de “Julia”, dirigido por la misma mente detrás de “Mónaco”, cumple un mes de haber sido estrenado en YouTube y ya suma casi millón y medio de reproducciones.

“El video fue dirigido por Gaby Noya y de hecho fue grabado el Auditorio BlackBerry donde vamos a estar presentándonos el 8 de octubre del año que viene. Grabar el video con Lasso fue muy divertido, siempre grabar los videos con él son una ventura, siempre pasa algo divertido. Invitamos a fans, la audiencia que aparece en el video son todos del club de fans y fue muy bonito encontrarnos con ellos”, explica Agustín.

REGRESO A LOS ESCENARIOS

El proyecto de lagos arrancó de forma fuerte en medio de la pandemia, aunque esto último le impidió pisar escenarios. Sin embargo, con el paso de los meses, ya se acercan a las grandes presentaciones.

Si bien ha siso una vuelta paulatina para el grupo, la respuesta del publico los ha sorprendido, como narra Luis:

“El regreso a tarima fue por la puerta grande, comenzó con tres sold out en Caracas en minutos, lo cual fue algo que no veíamos venir. La verdad es que fue la primera vez que probamos el show completo, digamos que estamos girando ahorita y de verdad fue mágico. Hemos tenido ya varios shows acá en México, hemos tocado por España. Vamos a tocar en Cancún, en Vallarta. Ha sido muy cool y para el año que viene será sacar música nueva, seguir girando y todavía la gira apenas empieza. Ha comenzado súper activo y yo creo que se va poner aun más denso el año que viene”.

Éste éxito apabullante que ha tenido Lagos, Agustín Zubillaga se lo atribuye a muchos factores, pero sobre todo al trabajo en equipo y al apoyo de una disquera, al talento y a la ética en su trabajo.

Por supuesto su trabajo como productores de artistas como Danna Paola, Trapical Minds, Gemeliers, Lasso, Paty Cantú, entre otros, tambien habla por ellos y que les ha ayudado a comprender mejor esta industria.

Hoy Lagos ya prepara fechas para el 2022 en México como el 8 octubre en el Auditorio BlackBerry.