¿Qué sigue en 2022 para Greenpeace?

Por Ana Azuela. Coordinadora de movilización digital de Greenpeace México

En 2021, Greenpeace cumplió cinco décadas ininterrumpidas de trabajo por la protección del medio ambiente. Estos primeros cincuenta años han demostrado que la esperanza por un mundo mejor es compartida por millones de personas alrededor del mundo.

Lo que empezó en 1971 como un movimiento ambientalista, se ha transformado en lo que hoy es una organización global cuya misión está en mitigar el cambio climático y detener la pérdida de especies. Sin duda, cuando empezamos era difícil imaginar cómo sería el mundo del 2021. La pandemia ha tenido efectos inimaginables para casi todos los seres humanos, desde las pequeñas comunidades que han tenido que enfrentar en desventaja la crisis sanitaria, familias que han perdido a un ser querido y las miles de personas que hoy se encuentran en una situación económica difícil.

¿Qué sigue para el 2022?, ¿seguiremos tratando a la naturaleza como un pozo sin fin de recursos que a largo plazo sólo provocará mayores desastres y enfermedades desconocidas?, ¿o es necesario replantear de raíz nuestra relación con el planeta y los millones de otros seres que la habitan? La respuesta es innegable: el modelo que hemos construido hasta ahora como especie es insostenible.

En un mundo ideal, donde la naturaleza no fuera destruida por la codicia humana, donde las especies animales y vegetales no fueran llevadas al borde de la extinción por la ambición corporativa, nuestra misión estaría acabada hace mucho. Pero no es así, la realidad nos demanda ser más audaces y a la vez más inteligentes, más enfocados a los problemas de raíz para proponer soluciones que atiendan la protección de los ecosistemas en el marco de la justicia social y la equidad.

Ese mundo está aún lejos de ser alcanzado. Tenemos mucho que hacer si queremos llegar a un planeta sano en donde todas las personas tengan oportunidades para desarrollarse en libertad e igualdad. Greenpeace está comprometido con esta misión. No es tiempo de rendirse.

Greenpeace necesita seguir en pie. Para 2022, Greenpeace México seguirá trabajando por la protección de los océanos en todo el mundo a través de la campaña global que busca la creación de la red de santuarios marinos más grande de la historia.

Además, seguiremos buscando soluciones para enfrentar la crisis plástica que amenaza nuestras áreas naturales protegidas y la increíble biodiversidad que las habita. El combate al cambio climático seguirá siendo una de nuestras prioridades, y por eso continuaremos trabajando con aliados y activistas para impulsar soluciones y tecnologías de generación de energía limpia.

Somos una organización independiente, nuestra existencia depende enteramente de la generosidad de las personas que creen en esta causa y en la importancia de este trabajo. Son ellas y ellos quienes nos mantienen en pie para seguir luchando y haciendo lo que pocos se atreven. Es fundamental crear una relación equilibrada entre nosotros y la naturaleza, más allá de la extracción de recursos para el beneficio de las empresas. Quizá, luego de otros cincuenta años nuestra misión haya terminado. Greenpeace trabaja para que cuando esto suceda, y lo que siga entonces sea un mundo más justo, sano y en armonía.