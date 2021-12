VIDEO: Locales en Juárez se pelean a golpes por spoiler de Spider-Man

El supuesto origen de la pelea fue porque unos espectadores que salieron de la sala revelaron aspectos importantes de la trama de la última entrega de Spider-Man y esta información fue escuchada por asistentes que estaban a la espera de acceder a su función.; anteriormente hubo una pelea por la película, solamente que tal caso fue durante la preventa de los boletos.

Por Armando Hernández

Ciudad de México, 23 de diciembre (La Opinión).- Spider-Man: No Way Home se ha convertido en todo un éxito en el cine alrededor del mundo y México no es la excepción ya que rompió récords de taquilla a una semana de su estreno; sin embargo, la fiebre por esta nueva entrega del arácnido desbordó pasiones de forma inusitada.

Como muestra, la escena que se vivió en un cine de Chihuahua, al norte de México, donde se vivió una batalla campal tras algunos spoilers por parte de usuarios que salían de la sala, mientras otros esperaban su turno para entrar.

El momento quedó grabado por usuarios que presenciaron la trifulca, donde se observa cómo varias personas intercambian golpes, sin importar que el área tenía la presencia de niños y decenas de espectadores.

Las versiones sobre el origen de la gresca apuntan a que una familia que salió de la función comenzó a hacer spoiler a los que esperaban para entrar, dando detalles de la película y descripción de varias escenas, generando molestia en varias personas ante la expectativa del filme.

Pelea entre varias familias luego de ver la película de #SpiderManNoWayHome en #CiudadJuárez pic.twitter.com/5ZWys6kok5 — El Heraldo de Juárez (@heraldodejuarez) December 21, 2021

Sin embargo, algunas versiones apuntan a la posibilidad de un pleito gestado desde la sala debido a que algunas personas no guardaban silencio.

Pese a la amplia difusión del video, ni autoridades municipales o la administración del cine en la plaza Las Torres, de Chihuahua, han dado información oficial sobre el hecho.

Según medios locales, pese a los golpes, no hubo detenidos, ni lesionados de gravedad.

Curiosamente no se trata de la primera pelea que se protagoniza en México bajo el contexto de la nueva entrega protagonizada por Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland. Justo en su semana de estreno, la disputa por los boletos en otro cine acabó en golpes.

