EU autoriza segunda píldora contra COVID para tomar en casa: molnupiravir, de Merck

WASHINGTON, 23 de diciembre (AP) — Las autoridades estadounidenses de salud autorizaron el jueves una segunda píldora contra la COVID-19, una medicina de la farmacéutica Merck que puede tomarse en casa, lo cual ofrece otro medicamento fácil de usar para combatir la creciente ola de infecciones por la variante Ómicron.

Como resultado, se espera que la píldora de Merck tenga un papel menor contra la pandemia de lo que se pronosticó hace apenas unas semanas. Su capacidad para prevenir los efectos severos del COVID-19 es mucho menor de lo que se anunció inicialmente y la etiqueta del medicamento advertirá sobre riesgos graves de seguridad, incluso el potencial de defectos de nacimiento.

