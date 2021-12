La misión de defensa planetaria de la NASA manda sus primeras FOTOS a la Tierra

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) – Dos semanas después del lanzamiento, la nave DART de la NASA, primera misión de defensa planetaria, cuyo objetivo es desviar un asteroide, ha enviado sus primeras imágenes a la Tierra.

Después de las violentas vibraciones del lanzamiento y el cambio de temperatura extrema a menos 80 grados Celsius en el espacio, y debido a que los componentes del instrumento telescópico de la nave espacial son sensibles a movimientos tan pequeños como cinco millonésimas de metro, incluso un pequeño desplazamiento de algo en la cámara telescópica DRACO de DART podría ser muy grave.

