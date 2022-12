George Cohen, campeón con Inglaterra en el Mundial de 1966, muere a los 83 años

LONDRES (AP).— George Cohen, un defensor que integró la Selección de Inglaterra que ganó la Copa del Mundo en 1966, falleció, informó el viernes la Asociación Inglesa de Futbol. Tenía 83 años.

Cohen jugó cada minuto de la victoriosa campaña de Inglaterra en casa. Participó en 37 encuentros de la Selección inglesa como lateral derecho.

No se anunció la causa de muerte.

Cohen jugó toda su carrera en el club Fulham, donde sostuvo 459 partidos entre 1956 y 1969. Se retiró a los 29 años tras sufrir una grave lesión de rodilla.

Cohen era el segundo capitán de la Selección de Inglaterra que venció 4-2 a Alemania Occidental en la final del Mundial de 1966 en el estadio Wembley. El delantero inglés Geoff Hurst anotó un triplete en ese choque, que se alargó a la tiempo extra.

Hurst y Bobby Charlton son los únicos integrantes que siguen vivos de ese plantel de la Selección inglesa que disputó la final.

La FA anunció que planeará un tributo para Cohen en el estadio Wembley en marzo, cuando Inglaterra enfrente a Ucrania.

Fulham reconoció la contribución de Cohen al club al colocar una estatua de él en Craven Cottage en 2016.

Very sad to hear my friend and @England teammate George Cohen has died. Everyone, without exception, always said that George was such a lovely man. He will be sadly missed, my heartfelt thoughts are with George’s wife Daphne and his family.

— Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 23, 2022