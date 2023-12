El guardián de los quesos, un libro coral sobre las múltiples formas de hacer familia

La escritora Gina Jaramillo habló con SinEmbargo sobre el libro que construyó junto a la ilustradora Valeria Gallo y un montón de personas que le permitieron entretejer una historia coral sobre los diferentes tipos de familias que forman las personas a su alrededor.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Tigre es un gato que tiene muchos hogares. Todos en el barrio lo conocen y lo cuidan tanto a él como entre ellos mismos. Eso lo descubren Bibi y Mon, quienes hacen todo un recorrido detrás de las huellas de su fiel amigo que les abrirá las puertas a las múltiples formas de hacer familia.

El relato de este viaje es narrado en El guardián de los quesos (Alfaguara), un libro escrito por Gina Jaramillo e ilustrado por Valeria Gallo.

Gina compartió con SinEmbargo cómo toda la primera parte del libro está inspirada en hechos reales, sobre todo en su gato, con el que muchas familias se pueden identificar por sus vagancias. “Uno dirá ‘¿dónde se va este gato?’ y donde vemos a todas las familias que ahí aparecen y que conforman esta constelación narrativa, ya es parte imaginada, de este gatito que me dejaba y que se iba a hacer un recorrido”.

Gina Jaramillo explicó que para ella era importante regresar a ese lugar donde el amor, la empatía y el respeto son fundamentales. “A veces uno tiene la idea de que únicamente tu familia nuclear es la que te tiene que acompañar a lo largo de la vida y este libro, justamente, busca, no solamente la representación de muchos tipos de familias, sino también la oportunidad de decir ‘oye, no, para mí mi familia son mis cuates, la llevo increíble o yo estoy más feliz cuando únicamente estoy con mi mamá’, como también tener esta libertad de decisión sobre quién va a ser tu familia”.

En ese sentido ahondó que hay dos lugares de la familia, la que le toca a uno, la nuclear, en donde uno nace y que corresponde a un determinado contexto histórico, geográfico y humano, y aquella otra que se elige y que determina mucho de la persona en la que uno se convierte y se construye.

“Para mí ser hermana mayor es de las cosas que más me ha gustado en la vida, como que lo he disfrutado mucho, ha sido increíble tener un hermano con quien compartir, no solamente la infancia, sino también esta vida adulta, así que también este libro es un homenaje a ese vínculo, que considero que se tendría que platicar más, tendremos que poner más atención en lo que sucede ahí en esa hermandad que está sujeta a muchos cambios, obviamente, pero que es increíble cuando existe, expresó.

Gina Jaramillo comentó que ella pidió trabajar con Valería Gallo, quien tiene una trayectoria muy importante en libros de inclusión y diversidad. “Le mandé la historia y le entusiasmó mucho, y si te fijas, por ahí hay un guiño a uno de sus libros más famosos, que es En sus zapatos, que en El guardián de los quesos nos visita, hicimos como este cruce de historias, donde permanece este gran personaje de Valeria, ahora en El guardián de los quesos, dándole continuidad también a su trabajo como ilustradora”.

En cuanto al proceso creativo, expuso que fue “de las cosas más bonitas” que le han sucedido a nivel profesional. Señaló que Valeria Gallo seleccionó una paleta de colores que “muy tranquila”, que va del salmón, el dorado y el naranja hasta el verde olivo atravesando por azules muy tenues, “lo cual también permite que la lectura sea cálida, sea tranquila, hay momentos donde aparece la ciudad que no hay texto, por ejemplo, y esos momentos en silencio son invitaciones también, uno, a llenar la historia con tu imaginación y, dos, a entender el contexto de estas personas, viven en una ciudad pero conocen a sus a sus vecinos”.

“Hoy en día vivimos una ciudad muy individualista, y tanto Bibi como Mon saben quiénes son los vecinos, les preparan galletas, riegan sus plantas, todo esto haciendo una referencia a los cuidados que es uno de los temas más importantes en la agenda feminista 2023”, mencionó. “En todas las ilustraciones aparece uno de los personajes cuidando de alguien más. Otra de las características muy bonitas de estas ilustraciones es que aparecen personas de todas las edades, para nosotros era muy importante poner énfasis en la vejez y en la infancia, tomando en consideración que son dos poblaciones continuamente invisibilizadas y que en El guardián de de los quesos tienen un papel fundamental”.

Gina Jaramillo refirió que ésta es una historia que tenía en mente hace muchos años, por ello mismo lo llamó un libro coral que construyó con su editora, amigos, familias diversas, con personas externas. “A mí me interesaba mucho que fuera un libro muy participativo, donde varias personas, antes de su publicación, me dieran el visto bueno o el visto malo, o me dijeran qué pensaban”.

“Fue un proceso largo, un proceso coral y fue un proceso que personalmente disfruté un montón y la historia, te lo prometo, yo creo que El guardián de los quesos con todo y título, que es un título que mi hija propuso, está desde antes de la pandemia, es una historia que se construyó desde muchos lugares, con varios años de proceso y que finalmente vio la luz ahora en la FIL de Guadalajara”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.