El testamento político se mantendrá en secreto hasta que muera, dice el Presidente

Durante su participación en la conferencia de prensa que ofrece cada mañana, el mandatario explicó que el propósito de su testamento político es que en caso de morir, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad en el país.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el testamento político al que se refirió el sábado pasado, después de asistir al hospital, es secreto y que así se va a mantener.

“Acerca de lo del testamento, que genera alguna inquietud, tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo. Y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo Presidente, le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad; que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado”, aseguró.

“Sería irresponsable no prever estas cosas. Somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. No somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden. Estamos representando a un país, a todos. Entonces no debe de extrañar. Esto aplica hasta que yo esté en desempeño de mi función como Presidente de la República y en general este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir”, agregó López Obrador.

“Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien. Me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante. Me siento bien de salud, con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México”, señaló.

“No puedo dar más detalles”, insistió, “porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento. Me acuerdo de un espía, de esos que conocíamos cuando estábamos en la oposición, que sabíamos que eran como se llamaban coloquialmente ‘orejas’. Un compañero le decía, porque era hasta amigo, ‘oye, ¿eres de la secreta?’. ‘No te puedo decir porque si te digo, ya no voy a ser de la secreta’. Pero ya, estamos bien y de buenas”.

El Jefe del Ejecutivo federal habló de su intervención médica en un Hospital Militar. “Primero agradecerle a mucha gente que se preocupó por mi estado de salud; agradecerles ahora sí que de todo corazón por su apoyo, por su solidaridad, por sus expresiones de ánimo y afortunadamente salieron bien las cosas. Ya lo expliqué en un video creo que lo suficientemente claro y estoy muy bien. Ya me dieron licencia para aplicarme a fondo para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país en el tiempo que nos falta”.

¿Testamento Político? Hoy el presidente @lopezobrador_ nos explica de qué trata este testamento y para qué sirve a la ciudadanía Peeeero ¿es legal? 🤔 pic.twitter.com/CvYDrzYkYy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 24, 2022

“Desde luego tenemos que pasar por la Revocación del Mandato, pero si la gente decide que continúe en la Presidencia, pues voy a terminar, vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro de que vamos a entregar buenas cuentas. No tengo la menor duda de eso, de que entre todos los mexicanos estamos haciendo historia y se va a llevar a cabo o va a quedar muy consolidada la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, afirmó esta mañana.

“Entonces gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a todos los ciudadanos, a los mexicanos, hasta con los que tenemos diferencia cuando se trata de un asunto de salud, hay solidaridad, hay muestras de afecto sinceras. Les agradezco a todos y vamos adelante a trabajar toda esta semana y el fin de semana vamos precisamente a la supervisión del Tren Maya, vamos a estar desde el viernes hasta el domingo. Vamos a estar en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, concluyó.