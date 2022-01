AMLO lamenta asesinato de periodista Lourdes Maldonado; promete investigación a fondo

El Presidente López Obrador recordó que en 2019 Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa para hacer una denuncia “por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez”.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este lunes el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido ayer en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo envió el pésame a los familiares de la comunicadora y recordó que a principios de 2019, Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa para hacer una denuncia “por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez”.

“Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Nuestro pésame a los familiares primero y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses del 2019, para hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla”.

En ese sentido, el Presidente aseguró que se mantuvo comunicación con ella “porque no era un asunto de amenazas, de violencia. Se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda, hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba”.

López Obrador pidió revisar el caso a fondo y ver si puede estar relacionado con la denuncia de tipo laboral que interpuso, aunque exhortó a no adelantar en ningún juicio.

“Entonces lamentablemente, pues sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables. Quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales”.

Sobre el asesinato de Lourdes Maldonado, el presidente @lopezobrador_ lamentó su muerte y advirtió que se llevará a cabo la investigación. “Ella estuvo aquí haciendo una denuncia con la empresa de radio vinculado a Jaime Bonilla (…) no era un asunto de amenazas, se le ayudó” pic.twitter.com/NknHBDauAx — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 24, 2022

“Se está haciendo ya toda la investigación. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar en ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados. No dejar de considerar lo político porque siempre hay confrontación, siempre hay diferencias y siempre se busca perjudicar a los adversarios. Se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo esta investigación, como todas”.

Finalmente, el Presidente indicó que una característica de su Gobierno es que que no haya impunidad, “que todos estos crímenes sean atendidos, se investigue y se encuentre a los responsables, a los culpables y vamos a estar informando de este caso”, concluyó.

La periodista Lourdes Maldonado fue hallada muerta la tarde del domingo a bordo de un vehículo y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento.

De acuerdo con información obtenida por ZETA, alrededor de las 18:20 horas se escucharon detonaciones por arma de fuego en el estacionamiento de una vivienda marcada con el número 48 de la calle Vista Dorada, privada Chalco.

Los primeros datos señalan que testigos reportaron a la central de emergencias sobre una persona inconsciente a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, el cual tenía el vidrio estrellado del lado del conductor.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, donde vecinos de la víctima refirieron que el automóvil tenía aproximadamente 40 minutos en el sitio con el motor encendido, lo que les pareció sospechoso, y poco antes escucharon sonido como cuetes.

Lourdes Maldonado es la tercera periodista encontrada muerta en menos de una semana, ya que el lunes 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue ejecutado a tiros frente a su domicilio en la colonia Camino Verde, Baja California.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), “México es el país más peligroso en el mundo para los periodistas, con al menos siete periodistas asesinados en 2021″.

–Con información de ZETA