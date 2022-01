De pandemia a “fase de control”: OMS publicará un nuevo plan de respuesta a la COVID

Ginebra, 24 ene (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicará a finales de febrero un nuevo plan de respuesta a la COVID-19 que planteará una transición a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como una pandemia, anunció este lunes el director de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan.

“Para terminar la emergencia internacional por la COVID en 2022 hay aún muchas cosas que hacer, como reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones vulnerables, y reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes”, subrayó el experto irlandés.

#COVID19 has been a severe disruption to health systems, economies, societies, and to @WHO work to advance towards the “triple billion” targets. In my #EB150 speech, I elaborated on what has been delivered & how to move forward to deliver #HealthForAll. https://t.co/iMGXanDkDT

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2022